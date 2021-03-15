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Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Нидерланды приостанавливают на две недели использование вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca, сообщает правительство страны. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T01:41
2021-03-15T02:30
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
astrazeneca
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нидерланды
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нидерланды приостанавливают на две недели использование вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca, сообщает правительство страны.Отмечается, что также было решено не использовать препарат AstraZeneca "в течение следующих двух недель (по 28 марта включительно)".В свою очередь, Нидерландская вещательная корпорация (NOS) сообщает, что после объявления властей органы здравоохранения страны решили отменить 43 тысячи назначений на вакцинацию препаратом AstraZeneca.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия. В пятницу таким же образом поступила Болгария, Румыния отказалась использовать одну из партий вакцины. Начало вакцинации с использованием препарата AstraZeneca приостановила Демократическая Республика Конго (ДРК).
https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601143686.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , москва, нидерланды, в мире

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

01:41 15.03.2021 (обновлено: 02:30 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нидерланды приостанавливают на две недели использование вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca, сообщает правительство страны.
"Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) посоветовало в качестве меры предосторожности и в ожидании дальнейшего расследования приостановить использование вакцины AstraZeneca от коронавируса", - говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства.
Отмечается, что также было решено не использовать препарат AstraZeneca "в течение следующих двух недель (по 28 марта включительно)".
В свою очередь, Нидерландская вещательная корпорация (NOS) сообщает, что после объявления властей органы здравоохранения страны решили отменить 43 тысячи назначений на вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия. В пятницу таким же образом поступила Болгария, Румыния отказалась использовать одну из партий вакцины. Начало вакцинации с использованием препарата AstraZeneca приостановила Демократическая Республика Конго (ДРК).
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
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Вакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19AstraZenecaМоскваНидерландыВ мире
 
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