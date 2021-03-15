Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
01:41 15.03.2021 (обновлено: 02:30 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нидерланды приостанавливают на две недели использование вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca, сообщает правительство страны.
"Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) посоветовало в качестве меры предосторожности и в ожидании дальнейшего расследования приостановить использование вакцины AstraZeneca от коронавируса", - говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства.
Отмечается, что также было решено не использовать препарат AstraZeneca "в течение следующих двух недель (по 28 марта включительно)".
В свою очередь, Нидерландская вещательная корпорация (NOS) сообщает, что после объявления властей органы здравоохранения страны решили отменить 43 тысячи назначений на вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия. В пятницу таким же образом поступила Болгария, Румыния отказалась использовать одну из партий вакцины. Начало вакцинации с использованием препарата AstraZeneca приостановила Демократическая Республика Конго (ДРК).