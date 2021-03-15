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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/astrazaneca-1601383351.html
Испания приостановила использование вакцины AstraZeneca
Испания приостановила использование вакцины AstraZeneca
Испания с понедельника приостановит использование вакцины AstraZeneca от коронавируса не менее чем на 15 дней, сообщается на портале радио Cadena Ser. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T20:06
2021-03-15T20:15
коронавирус covid-19
в мире
распространение коронавируса
astrazeneca
испания
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Испания с понедельника приостановит использование вакцины AstraZeneca от коронавируса не менее чем на 15 дней, сообщается на портале радио Cadena Ser.В понедельник министр здравоохранения Каролина Дариас созвала срочное совещание межтерриториального совета по здравоохранению, чтобы совместно с автономными сообществами обсудить приостановку использования вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о нарушениях свертываемости крови, сообщает радио.
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коронавирус covid-19, в мире, astrazeneca , испания

Испания приостановила использование вакцины AstraZeneca

20:06 15.03.2021 (обновлено: 20:15 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Испания с понедельника приостановит использование вакцины AstraZeneca от коронавируса не менее чем на 15 дней, сообщается на портале радио Cadena Ser.
В понедельник министр здравоохранения Каролина Дариас созвала срочное совещание межтерриториального совета по здравоохранению, чтобы совместно с автономными сообществами обсудить приостановку использования вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о нарушениях свертываемости крови, сообщает радио.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреAstraZenecaИспания
 
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