https://ria.ru/20210315/astrazaneca-1601383351.html

Испания приостановила использование вакцины AstraZeneca

Испания приостановила использование вакцины AstraZeneca

Испания с понедельника приостановит использование вакцины AstraZeneca от коронавируса не менее чем на 15 дней, сообщается на портале радио Cadena Ser. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:06

2021-03-15T20:06

2021-03-15T20:15

коронавирус covid-19

в мире

распространение коронавируса

astrazeneca

испания

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Испания с понедельника приостановит использование вакцины AstraZeneca от коронавируса не менее чем на 15 дней, сообщается на портале радио Cadena Ser.В понедельник министр здравоохранения Каролина Дариас созвала срочное совещание межтерриториального совета по здравоохранению, чтобы совместно с автономными сообществами обсудить приостановку использования вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о нарушениях свертываемости крови, сообщает радио.

https://ria.ru/20210315/postkovid-1601333098.html

испания

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2021

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коронавирус covid-19, в мире, astrazeneca , испания