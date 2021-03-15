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Франция, Италия и ФРГ приостановили использование вакцины AstraZeneca
Франция, Италия и ФРГ приостановили использование вакцины AstraZeneca
Власти Германии, Франции и Италии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:38
2021-03-15T18:38
2021-03-15T21:00
astrazeneca
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Германии, Франции и Италии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca.Как пишет портал FOCUS со ссылкой на представителя немецкого Минздрава, Берлин принял такое решение в качестве меры предосторожности. Правительство таким образом следует рекомендации института Пауля Эрлиха, который контролирует оборот лекарств в стране. Его специалисты дополнительно изучат влияние вакцины AstraZeneca на кровь после сообщений о случаях тромбоза среди привитых этим препаратом.Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил, что вакцинация в стране приостановлена до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) не озвучит свое мнение по безопасности вакцины. Дальнейшие действия будут зависеть от позиции регулятора.Такое же решение приняли и в Риме. Как уточнило итальянское Агентство по лекарственным средствам (Aifa), оно действует до заявления ЕМА.Позднее стало известно, что власти Испании также приостановили использование препарата. Как уточнило радио Cadena Ser, это решение будет действовать как минимум 15 дней.В самой компании AstraZeneca утверждают, что их вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, получивших препарат, ниже, чем можно было ожидать среди населения в целом.Первой страной, которая приостановила использование партии вакцины AstraZeneca, была Австрия. Такое решение в Вене приняли после того, как умерла одна из привитых женщин, а у второй развилась тромбоэмболия.Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/daniya-1601238393.html
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astrazeneca , в мире
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Власти Германии
, Франции и Италии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca
.
Как пишет портал FOCUS
со ссылкой на представителя немецкого Минздрава, Берлин принял такое решение в качестве меры предосторожности. Правительство таким образом следует рекомендации института Пауля Эрлиха, который контролирует оборот лекарств в стране. Его специалисты дополнительно изучат влияние вакцины AstraZeneca на кровь после сообщений о случаях тромбоза среди привитых этим препаратом.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил, что вакцинация в стране приостановлена до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) не озвучит свое мнение по безопасности вакцины. Дальнейшие действия будут зависеть от позиции регулятора.
Такое же решение приняли и в Риме. Как уточнило итальянское Агентство по лекарственным средствам (Aifa), оно действует до заявления ЕМА.
Позднее стало известно, что власти Испании также приостановили использование препарата. Как уточнило радио Cadena Ser
, это решение будет действовать как минимум 15 дней.
В самой компании AstraZeneca утверждают, что их вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, получивших препарат, ниже, чем можно было ожидать среди населения в целом.
Первой страной, которая приостановила использование партии вакцины AstraZeneca, была Австрия. Такое решение в Вене приняли после того, как умерла одна из привитых женщин, а у второй развилась тромбоэмболия.