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В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения
В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения
Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект оппозиции об отмене военного положения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:04
2021-03-15T11:22
никол пашинян
нагорный карабах
процветающая армения
азербайджан
в мире
ситуация в армении
армения
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ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект оппозиции об отмене военного положения, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционные фракции армянского парламента "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" вынесли в понедельник на обсуждение комиссии проект решения об отмене военного положения. По мнению депутата "Процветающей Армении" Армана Абовяна, военное положение, которое де-юре все еще действует в Армении, не соответствует сложившейся в стране ситуации и препятствует политическим процессам.Он отметил, что отмена военного положения так или иначе предполагается в случае принятия решения о проведении досрочных парламентских выборов. По его словам, нужно дождаться соответствующей инициативы правительства. Депутат от правящей фракции "Мой шаг" Армен Хачатрян заявил, что правительство может предложить подобный проект дней через десять.Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Ранее депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян заявила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции.
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никол пашинян, нагорный карабах, процветающая армения, азербайджан, в мире, ситуация в армении, армения

В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения

11:04 15.03.2021 (обновлено: 11:22 15.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции и сотрудники полиции на улице Заробяна
Сторонники оппозиции и сотрудники полиции на улице Заробяна - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект оппозиции об отмене военного положения, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционные фракции армянского парламента "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" вынесли в понедельник на обсуждение комиссии проект решения об отмене военного положения. По мнению депутата "Процветающей Армении" Армана Абовяна, военное положение, которое де-юре все еще действует в Армении, не соответствует сложившейся в стране ситуации и препятствует политическим процессам.
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"Вопрос не будет вынесен на пленарное заседание парламента с положительным заключением комиссии. Но вы можете сами вынести его на обсуждение", - сказал после голосования глава комиссии Андраник Кочарян.
Он отметил, что отмена военного положения так или иначе предполагается в случае принятия решения о проведении досрочных парламентских выборов. По его словам, нужно дождаться соответствующей инициативы правительства. Депутат от правящей фракции "Мой шаг" Армен Хачатрян заявил, что правительство может предложить подобный проект дней через десять.
Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Ранее депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян заявила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции.
 
Никол ПашинянНагорный КарабахПроцветающая АрменияАзербайджанВ миреСитуация в АрменииАрмения
 
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