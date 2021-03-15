https://ria.ru/20210315/arest-1601349355.html

Суд продлил арест мужчине, распылившему газ в лицо силовику в Москве

Суд продлил арест мужчине, распылившему газ в лицо силовику в Москве

Мещанский суд Москвы до 26 августа продлил срок содержания под стражей уроженцу Луганской области Павлу Грин-Романову, который на несогласованной акции 31... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:54

2021-03-15T16:54

2021-03-15T16:54

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

следственный комитет россии (ск рф)

луганская область

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до 26 августа продлил срок содержания под стражей уроженцу Луганской области Павлу Грин-Романову, который на несогласованной акции 31 января распылил газовый баллончик в правоохранителя, сообщили РИА Новости в суде, где сегодня проходило предварительное заседание по делу."Срок заключения под стражей продлён до 26 августа. Предварительное заседание отложено на 22 марта", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.Согласно ранее опубликованному СК РФ видео, Грин-Романов признался следователям, что 31 января близ станции метро "Комсомольская" "достал из кармана куртки баллончик с перцовым газом и распылил его в сторону сотрудника ОМОНа", в чем "полностью раскаивается". Вину, по словам фигуранта, он признает полностью.Рассмотрение уголовного дела таксиста Валерия Евсина, обвиняемого в применении насилия против правоохранителя на несогласованной акции 23 января в Москве, отложили на 7 апреля. Евсин признал, что бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии, его дело будет слушаться в особом порядке - то есть без изучения доказательств.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Были возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве 10 марта получил условный срок за наезд на автомобиле на полицейского.

https://ria.ru/20210310/srok-1600599542.html

https://ria.ru/20210305/prizyvy-1600153937.html

луганская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф), луганская область, москва, происшествия