Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/arest-1601349355.html
Суд продлил арест мужчине, распылившему газ в лицо силовику в Москве
Суд продлил арест мужчине, распылившему газ в лицо силовику в Москве
Мещанский суд Москвы до 26 августа продлил срок содержания под стражей уроженцу Луганской области Павлу Грин-Романову, который на несогласованной акции 31... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:54
2021-03-15T16:54
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
луганская область
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до 26 августа продлил срок содержания под стражей уроженцу Луганской области Павлу Грин-Романову, который на несогласованной акции 31 января распылил газовый баллончик в правоохранителя, сообщили РИА Новости в суде, где сегодня проходило предварительное заседание по делу."Срок заключения под стражей продлён до 26 августа. Предварительное заседание отложено на 22 марта", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.Согласно ранее опубликованному СК РФ видео, Грин-Романов признался следователям, что 31 января близ станции метро "Комсомольская" "достал из кармана куртки баллончик с перцовым газом и распылил его в сторону сотрудника ОМОНа", в чем "полностью раскаивается". Вину, по словам фигуранта, он признает полностью.Рассмотрение уголовного дела таксиста Валерия Евсина, обвиняемого в применении насилия против правоохранителя на несогласованной акции 23 января в Москве, отложили на 7 апреля. Евсин признал, что бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии, его дело будет слушаться в особом порядке - то есть без изучения доказательств.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Были возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве 10 марта получил условный срок за наезд на автомобиле на полицейского.
https://ria.ru/20210310/srok-1600599542.html
https://ria.ru/20210305/prizyvy-1600153937.html
луганская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф), луганская область, москва, происшествия

Суд продлил арест мужчине, распылившему газ в лицо силовику в Москве

16:54 15.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы до 26 августа продлил срок содержания под стражей уроженцу Луганской области Павлу Грин-Романову, который на несогласованной акции 31 января распылил газовый баллончик в правоохранителя, сообщили РИА Новости в суде, где сегодня проходило предварительное заседание по делу.
"Срок заключения под стражей продлён до 26 августа. Предварительное заседание отложено на 22 марта", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Александр Мучаев (слева), обвиняемый в нападении на сотрудника полиции, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 13:09
Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
Согласно ранее опубликованному СК РФ видео, Грин-Романов признался следователям, что 31 января близ станции метро "Комсомольская" "достал из кармана куртки баллончик с перцовым газом и распылил его в сторону сотрудника ОМОНа", в чем "полностью раскаивается". Вину, по словам фигуранта, он признает полностью.
Рассмотрение уголовного дела таксиста Валерия Евсина, обвиняемого в применении насилия против правоохранителя на несогласованной акции 23 января в Москве, отложили на 7 апреля. Евсин признал, что бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии, его дело будет слушаться в особом порядке - то есть без изучения доказательств.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 20:22
Роскомнадзор составил протоколы на соцсети за призывы к незаконным акциям
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Были возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве 10 марта получил условный срок за наезд на автомобиле на полицейского.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Луганская областьМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
01:48Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США
Лента новостейМолния