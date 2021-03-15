https://ria.ru/20210315/arest-1601288202.html

В Крыму арестовали водителя, специально сбившего полицейского

В Крыму арестовали водителя, специально сбившего полицейского

Водитель, намерено сбивший сотрудника полиции в центре Симферополя, арестован, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:11

2021-03-15T14:11

2021-03-15T14:11

симферополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153372/87/1533728727_0:201:2954:1862_1920x0_80_0_0_79ad480450628c6aa4936741a63eb035.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Водитель, намерено сбивший сотрудника полиции в центре Симферополя, арестован, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что водитель намеренно сбил сотрудника полиции в Симферополе, после того как попытался скрыться на автомобиле BMW, не расплатившись по счету на сумму более 20 тысяч рублей в одном из местных кафе. Мужчина и его компаньон были задержаны. В крови у них выявлен алкоголь.В ведомстве отметили, что водитель протащил оперативника на капоте, а затем, чтобы сбросить его, увеличил скорость и умышленно столкнулся с попутной машиной."В результате… сотрудник полиции упал на проезжую часть, получив травму ноги. Судом обвиняемый заключен под стражу", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210315/politseyskiy-1601222644.html

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия