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В Крыму арестовали водителя, специально сбившего полицейского
В Крыму арестовали водителя, специально сбившего полицейского
Водитель, намерено сбивший сотрудника полиции в центре Симферополя, арестован, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:11
2021-03-15T14:11
2021-03-15T14:11
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Водитель, намерено сбивший сотрудника полиции в центре Симферополя, арестован, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что водитель намеренно сбил сотрудника полиции в Симферополе, после того как попытался скрыться на автомобиле BMW, не расплатившись по счету на сумму более 20 тысяч рублей в одном из местных кафе. Мужчина и его компаньон были задержаны. В крови у них выявлен алкоголь.В ведомстве отметили, что водитель протащил оперативника на капоте, а затем, чтобы сбросить его, увеличил скорость и умышленно столкнулся с попутной машиной."В результате… сотрудник полиции упал на проезжую часть, получив травму ноги. Судом обвиняемый заключен под стражу", - отметили в ведомстве.
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симферополь, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости.
Водитель, намерено сбивший сотрудника полиции в центре Симферополя
, арестован, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что водитель намеренно сбил сотрудника полиции в Симферополе, после того как попытался скрыться на автомобиле BMW, не расплатившись по счету на сумму более 20 тысяч рублей в одном из местных кафе. Мужчина и его компаньон были задержаны. В крови у них выявлен алкоголь.
"В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение уроженцу Краснодарского края в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ – "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что водитель протащил оперативника на капоте, а затем, чтобы сбросить его, увеличил скорость и умышленно столкнулся с попутной машиной.
"В результате… сотрудник полиции упал на проезжую часть, получив травму ноги. Судом обвиняемый заключен под стражу", - отметили в ведомстве.