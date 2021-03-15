Бывшую и.о. президента Боливии арестовали
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Боливийский суд по итогам удаленного заседания назначил бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес четыре месяца административного ареста, написала политик в своем блоге в Twitter.
Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для Аньес шесть месяцев предварительного заключения в тюрьме Ла-Паса.
"…Меня отправляют в заключение на четыре месяца в ожидании суда за "переворот", которого не было", - отметила политик.
В ночь на субботу бывшая и.о. президента была задержана полицией по подозрениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. Ранее в Боливии были задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман.
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, Эво Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
13 ноября 2019, 10:51Биография Жанин Аньес