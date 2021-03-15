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Бывшую и.о. президента Боливии арестовали
Бывшую и.о. президента Боливии арестовали
Боливийский суд по итогам удаленного заседания назначил бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес четыре месяца административного ареста,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:23
2021-03-15T06:23
луис арсе
жанин аньес
мехико
эво моралес
ла-пас (город)
боливия
в мире
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МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Боливийский суд по итогам удаленного заседания назначил бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес четыре месяца административного ареста, написала политик в своем блоге в Twitter.Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для Аньес шесть месяцев предварительного заключения в тюрьме Ла-Паса.В ночь на субботу бывшая и.о. президента была задержана полицией по подозрениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. Ранее в Боливии были задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман.После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, Эво Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
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луис арсе, жанин аньес, мехико, эво моралес, ла-пас (город), боливия, в мире

Бывшую и.о. президента Боливии арестовали

06:23 15.03.2021
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
Жанин Аньес - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МЕХИКО, 15 мар - РИА Новости. Боливийский суд по итогам удаленного заседания назначил бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес четыре месяца административного ареста, написала политик в своем блоге в Twitter.
Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для Аньес шесть месяцев предварительного заключения в тюрьме Ла-Паса.
"…Меня отправляют в заключение на четыре месяца в ожидании суда за "переворот", которого не было", - отметила политик.
В ночь на субботу бывшая и.о. президента была задержана полицией по подозрениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. Ранее в Боливии были задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман.
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, Эво Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
Оппозиционный лидер Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе. 12 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
13 ноября 2019, 10:51
Биография Жанин Аньес
 
Луис АрсеЖанин АньесМехикоЭво МоралесЛа-Пас (город)БоливияВ мире
 
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