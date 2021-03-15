Противопожарная акция "Весенним палам нет!" стартует в лесопарках Москвы
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Противопожарная акция "Весенним палам нет!" стартует в лесопарках Москвы, инспекторы переходят на усиленный режим дежурств, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Каждый год с началом пожароопасного сезона на природных территориях Москвы усиливаются меры противопожарной безопасности. В Мосприроде в рамках противопожарной кампании "Останови огонь!" стартует акция "Весенним палам нет!". Весной инспекторы перейдут на усиленный режим дежурств, посетителей будут информировать о правилах противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будет проведена и эколого-просветительская работа. Специалисты Мосприроды проведут занятия, конкурсы, циклы бесед, лекции, направленные на пропаганду правил пожарной безопасности. На природных территориях и в экоцентрах состоятся открытые тематические мероприятия, в ходе которых жителям Москвы разъяснят правила поведения на особо охраняемых природных территориях.
"Главные правила пожарной безопасности: не оставлять мусор; не выжигать траву, в том числе сухую; не бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; не разводить костры. Обнаружив возгорание, немедленно стоит сообщить по телефону: 01, 101 или 112", - подчеркивается в сообщении.
16 марта 2020, 18:30Мосприрода проведет в Москве акции по противопожарной безопасности