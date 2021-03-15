https://ria.ru/20210315/aktsiya-1601248065.html

Противопожарная акция "Весенним палам нет!" стартует в лесопарках Москвы

Противопожарная акция "Весенним палам нет!" стартует в лесопарках Москвы

Противопожарная акция "Весенним палам нет!" стартует в лесопарках Москвы, инспекторы переходят на усиленный режим дежурств, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:31

2021-03-15T13:31

2021-03-15T13:31

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Противопожарная акция "Весенним палам нет!" стартует в лесопарках Москвы, инспекторы переходят на усиленный режим дежурств, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что будет проведена и эколого-просветительская работа. Специалисты Мосприроды проведут занятия, конкурсы, циклы бесед, лекции, направленные на пропаганду правил пожарной безопасности. На природных территориях и в экоцентрах состоятся открытые тематические мероприятия, в ходе которых жителям Москвы разъяснят правила поведения на особо охраняемых природных территориях.

https://ria.ru/20200316/1568687281.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, общество