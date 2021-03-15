https://ria.ru/20210315/airpods-1601351207.html

Стало известно, что Apple задержит выход наушников AirPods 3

Стало известно, что Apple задержит выход наушников AirPods 3

Компания Apple не будет спешить с выходом нового поколения наушников AirPods, но все-таки выпустит их в 2021 году. Об этом сообщает 9to5mac, ссылаясь на... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:05

2021-03-15T17:05

2021-03-15T17:23

наука

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технологии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Apple не будет спешить с выходом нового поколения наушников AirPods, но все-таки выпустит их в 2021 году. Об этом сообщает 9to5mac, ссылаясь на авторитетного аналитика Минг-Чи КуоМассовое производство TWS-гарнитуры будет развернуто не раньше третьего квартала текущего года, считает аналитик, основываясь на инсайде из производственной цепочки Apple. В этом случае есть вероятность, что обновленный гаджет представят на большой сентябрьской презентации iPhone следующего поколения. Внешний вид третьего поколения наушников изменится и будет напоминать AirPods Pro. Гарнитура получит систему активного шумоподавления (ANC) и силиконовые амбушюры.Ранее инсайдеры намекали, что Apple представит третье поколение TWS-гарнитуры на мартовском мероприятии. Среди новинок назывались планшеты iPad Pro (2021), умная метка AirTag и новое поколение приставки Apple TV.

https://ria.ru/20210309/apple-1600436781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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