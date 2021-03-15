https://ria.ru/20210315/adygeya-1601354474.html

Глава Адыгеи поручил правительству ускорить работы по нацпроектам

Глава Адыгеи поручил правительству ускорить работы по нацпроектам

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему правительству ускорить работы по реализации нацпроектов и индивидуальной программе развития республики, сообщает... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:21

2021-03-15T17:21

2021-03-15T17:21

краснодарский край

россия

мурат кумпилов

майкоп

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_644cc3c5909d3eda872aa8ee08249775.jpg

КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему правительству ускорить работы по реализации нацпроектов и индивидуальной программе развития республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.Кумпилов в понедельник провёл совещание с кабмином республики, где обсуждалась контрактная работа по объектам, предусмотренным нацпроектами и индивидуальной программой развития. Со ссылкой на премьер-министра Адыгеи Геннадия Митрофанова сообщается, что в настоящее время законтрактовано более 50% объектов, строительство и ремонт которых запланированы в рамках национальных проектов. По индивидуальной программе в текущем году намечено строительство инженерной инфраструктуры к участкам, выделяемым под жилищное строительство для многодетных семей в Майкопе, реконструкция газораспределительной станции в посёлке Краснооктябрьском, проектирование инфраструктуры промпарка в посёлке Яблоновском."Глава республики потребовал ускорить работу по подготовке необходимой документации и объявлению конкурсных процедур, подчеркнув значимость своевременного и эффективного освоения выделяемых средств по нацпроектам, индивидуальной программе", - говорится в сообщении.Отмечается, что Кумпилов поручил уже сейчас начинать подготовку к реализации этапов 2022 года.Глава Адыгеи обсудил с кабмином также вопросы развития в регионе санавиации, необходимой для оказания медпомощи жителям горной части республики. Отмечается, что в текущем году на неё из федерального бюджета выделено 45 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210315/kurorty-1601252030.html

https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

россия

майкоп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, майкоп, экономика