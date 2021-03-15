Глава Адыгеи поручил правительству ускорить работы по нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своему правительству ускорить работы по реализации нацпроектов и индивидуальной программе развития республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Кумпилов в понедельник провёл совещание с кабмином республики, где обсуждалась контрактная работа по объектам, предусмотренным нацпроектами и индивидуальной программой развития. Со ссылкой на премьер-министра Адыгеи Геннадия Митрофанова сообщается, что в настоящее время законтрактовано более 50% объектов, строительство и ремонт которых запланированы в рамках национальных проектов. По индивидуальной программе в текущем году намечено строительство инженерной инфраструктуры к участкам, выделяемым под жилищное строительство для многодетных семей в Майкопе, реконструкция газораспределительной станции в посёлке Краснооктябрьском, проектирование инфраструктуры промпарка в посёлке Яблоновском.
"Глава республики потребовал ускорить работу по подготовке необходимой документации и объявлению конкурсных процедур, подчеркнув значимость своевременного и эффективного освоения выделяемых средств по нацпроектам, индивидуальной программе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кумпилов поручил уже сейчас начинать подготовку к реализации этапов 2022 года.
"Нужно активизировать как подготовку документации, так и строительно-монтажные работы. Там, где это необходимо, обеспечивайте трёхсменный график строительства. Взятые на себя обязательства республика должна выполнять в полном объёме", – приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
Глава Адыгеи обсудил с кабмином также вопросы развития в регионе санавиации, необходимой для оказания медпомощи жителям горной части республики. Отмечается, что в текущем году на неё из федерального бюджета выделено 45 миллионов рублей.