https://ria.ru/20210315/5g-1601189213.html

Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья

Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья

Житель Чукотки оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение в мессенджере недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи, сообщает региональная... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T04:58

2021-03-15T04:58

2021-03-15T04:58

россия

5g

чукотка

анадырский район

владивосток

технологии

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Житель Чукотки оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение в мессенджере недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи, сообщает региональная прокуратура.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчина в мессенджере писал о вреде для здоровья от работы вышек 5G.На жителя Чукотки возбуждено административное дело по статье "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений"."По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка Анадырского района виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20210305/set-1600065577.html

россия

чукотка

анадырский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, 5g, чукотка, анадырский район, владивосток, технологии, происшествия