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Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
Житель Чукотки оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение в мессенджере недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи, сообщает региональная... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T04:58
2021-03-15T04:58
россия
5g
чукотка
анадырский район
владивосток
технологии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Житель Чукотки оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение в мессенджере недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи, сообщает региональная прокуратура.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчина в мессенджере писал о вреде для здоровья от работы вышек 5G.На жителя Чукотки возбуждено административное дело по статье "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений"."По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка Анадырского района виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20210305/set-1600065577.html
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россия, 5g, чукотка, анадырский район, владивосток, технологии, происшествия

Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья

04:58 15.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Житель Чукотки оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение в мессенджере недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Чукотского автономного округа в ходе мониторинга сети интернет выявила факт распространения жителем Анадырского района в публичной группе мессенджера недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчина в мессенджере писал о вреде для здоровья от работы вышек 5G.
На жителя Чукотки возбуждено административное дело по статье "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений".
"По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка Анадырского района виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу", - сообщает прокуратура.
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