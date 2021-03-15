Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Житель Чукотки оштрафован на 15 тысяч рублей за распространение в мессенджере недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Чукотского автономного округа в ходе мониторинга сети интернет выявила факт распространения жителем Анадырского района в публичной группе мессенджера недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчина в мессенджере писал о вреде для здоровья от работы вышек 5G.
На жителя Чукотки возбуждено административное дело по статье "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений".
"По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка Анадырского района виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу", - сообщает прокуратура.
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