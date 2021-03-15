https://ria.ru/20210315/-whatsapp-1601321668.html
Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:08
2021-03-15T15:08
2021-03-15T16:25
whatsapp inc.
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности приложения.Для дальнейшего использования WhatsApp предлагается согласиться с представленными обновлениями.Ранее стало известно, что 15 мая 2021 года наступает срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила пользования приложением. В противном случае им придется отказаться от него.Ранее мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook, что вызвало резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp, как часть этой корпорации, будет делиться со всем "семейством приложений" социальной сети необходимыми данными о пользователе. При этом в компании пояснили, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения.
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whatsapp inc., общество
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
В приложении WhatsApp
стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.
Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности приложения.
"В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", — говорится в уведомлении.
Для дальнейшего использования WhatsApp предлагается согласиться с представленными обновлениями.
Ранее стало известно, что 15 мая 2021 года наступает срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила пользования приложением. В противном случае им придется отказаться от него.
Ранее мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook, что вызвало резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp, как часть этой корпорации, будет делиться со всем "семейством приложений" социальной сети необходимыми данными о пользователе. При этом в компании пояснили, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения.