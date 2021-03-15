https://ria.ru/20210315/-whatsapp-1601321668.html

Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:08

2021-03-15T15:08

2021-03-15T16:25

whatsapp inc.

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности приложения.Для дальнейшего использования WhatsApp предлагается согласиться с представленными обновлениями.Ранее стало известно, что 15 мая 2021 года наступает срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила пользования приложением. В противном случае им придется отказаться от него.Ранее мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook, что вызвало резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp, как часть этой корпорации, будет делиться со всем "семейством приложений" социальной сети необходимыми данными о пользователе. При этом в компании пояснили, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения.

https://ria.ru/20210312/whatsapp-1600949575.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., общество