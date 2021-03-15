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Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:08
2021-03-15T16:25
whatsapp inc.
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности приложения.Для дальнейшего использования WhatsApp предлагается согласиться с представленными обновлениями.Ранее стало известно, что 15 мая 2021 года наступает срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила пользования приложением. В противном случае им придется отказаться от него.Ранее мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook, что вызвало резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp, как часть этой корпорации, будет делиться со всем "семейством приложений" социальной сети необходимыми данными о пользователе. При этом в компании пояснили, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения.
https://ria.ru/20210312/whatsapp-1600949575.html
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whatsapp inc., общество

Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

15:08 15.03.2021 (обновлено: 16:25 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.
Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности приложения.

"В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", — говорится в уведомлении.

Для дальнейшего использования WhatsApp предлагается согласиться с представленными обновлениями.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 15:25Наука
WhatsApp готовит модернизацию голосовых сообщений
Ранее стало известно, что 15 мая 2021 года наступает срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила пользования приложением. В противном случае им придется отказаться от него.
Ранее мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook, что вызвало резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp, как часть этой корпорации, будет делиться со всем "семейством приложений" социальной сети необходимыми данными о пользователе. При этом в компании пояснили, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения.
 
WhatsApp Inc.Общество
 
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