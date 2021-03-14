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Суд арестовал зампреда правительства Ставрополья по подозрению во взятках
Суд арестовал зампреда правительства Ставрополья по подозрению во взятках
Суд Промышленного района Ставрополя арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева, которого подозревают в получении взяток в... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T15:29
2021-03-14T16:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 14 мар — РИА Новости. Суд Промышленного района Ставрополя арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева, которого подозревают в получении взяток в особо крупном размере, сообщили в СУ СК по региону.Чиновника задержали 12 марта в ставропольском аэропорту, следователи уверены, что он собирался скрыться.По данным следствия, в декабре 2017 года Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который тогда работал первым замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края, получил от неуказанной компании 2,5 миллиона рублей за покровительство по госконтракту на строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.В 2018 году представитель того же юрлица передал чиновникам 15,5 миллиона рублей, на этот раз речь шла о строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера.В 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили от этой компании уже более 45 миллионов рублей за покровительство по госконтракту на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.Общая сумма взяток, по версии следствия, превысила 60 миллионов рублей.Когарлыцкого арестовали в ноябре 2019 года.
https://ria.ru/20210312/troitsk-1601005938.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия

Суд арестовал зампреда правительства Ставрополья по подозрению во взятках

15:29 14.03.2021 (обновлено: 16:19 14.03.2021)
 
© СУСК по Ставропольскому краюПредседатель правительства Ставропольского края Александр Золотарев в здании суда. Кадр видео
Председатель правительства Ставропольского края Александр Золотарев в здании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© СУСК по Ставропольскому краю
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ПЯТИГОРСК, 14 мар — РИА Новости. Суд Промышленного района Ставрополя арестовал заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева, которого подозревают в получении взяток в особо крупном размере, сообщили в СУ СК по региону.
Чиновника задержали 12 марта в ставропольском аэропорту, следователи уверены, что он собирался скрыться.
Судебный процесс - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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По данным следствия, в декабре 2017 года Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который тогда работал первым замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края, получил от неуказанной компании 2,5 миллиона рублей за покровительство по госконтракту на строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.
В 2018 году представитель того же юрлица передал чиновникам 15,5 миллиона рублей, на этот раз речь шла о строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера.
В 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили от этой компании уже более 45 миллионов рублей за покровительство по госконтракту на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.
Общая сумма взяток, по версии следствия, превысила 60 миллионов рублей.
Когарлыцкого арестовали в ноябре 2019 года.
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