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В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Исландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T18:17
2021-03-14T18:17
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
исландия
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Исландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 14.15 по времени UTC (17.15 мск). Эпицентр землетрясения располагался в девяти километрах от исландского города Аульфтанес. Очаг залегал на глубине 10 километров.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду в 5,1. В EMSC отметили, что эпицентр располагался в 18 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), исландия, в мире

В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,3

18:17 14.03.2021
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Depositphotos / albund
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Исландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 14.15 по времени UTC (17.15 мск). Эпицентр землетрясения располагался в девяти километрах от исландского города Аульфтанес. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду в 5,1. В EMSC отметили, что эпицентр располагался в 18 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.
Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)ИсландияВ мире
 
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