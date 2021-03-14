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SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink
SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T13:29
2021-03-14T13:29
spacex falcon 9
космос - риа наука
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 06.01 по местному времени (13.01 мск). Первая ступень ракеты, как ожидается, традиционно сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, сша, в мире

SpaceX запустила новую группу интернет-спутников Starlink

13:29 14.03.2021
 
© @SpaceX/Twitter Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
 Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© @SpaceX/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 06.01 по местному времени (13.01 мск). Первая ступень ракеты, как ожидается, традиционно сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.
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Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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