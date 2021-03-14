https://ria.ru/20210314/zamok-korona-lyudoeda-sozhgli-na-maslenitsu-1601142195.html
"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу
"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу
В Калужской области праздничные гуляния и масштабный перформанс под названием "Масленица. Вакцинация" завершились сожжением главного арт-объекта фестиваля - "замка корона-людоеда".
2021-03-14T13:36
2021-03-14T13:36
2021-03-14T13:36
видео
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По словам организаторов, традиционный ритуал завершения зимы в этом году также означал и прощание с пандемией. Попасть на торжественное сожжение 24-метровой инсталляции из лозы и сена желающие смогли по заранее купленным билетам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу
В Калужской области праздничные гуляния и масштабный перформанс под названием "Масленица. Вакцинация" завершились сожжением главного арт-объекта фестиваля - "замка корона-людоеда". По словам организаторов, традиционный ритуал завершения зимы в этом году также означал и прощание с пандемией. Попасть на торжественное сожжение 24-метровой инсталляции из лозы и сена желающие могли по заранее купленным билетам.
2021-03-14T13:36
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, видео
"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу
В Калужской области праздничные гуляния и масштабный перформанс под названием "Масленица. Вакцинация" завершились сожжением главного арт-объекта фестиваля - "замка корона-людоеда".
2021-03-14T13:36
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PT0M57S
"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу
В Калужской области праздничные гуляния и масштабный перформанс под названием "Масленица. Вакцинация" завершились сожжением главного арт-объекта фестиваля - "замка корона-людоеда".