https://ria.ru/20210314/zamok-korona-lyudoeda-sozhgli-na-maslenitsu-1601142195.html

"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу

"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу

В Калужской области праздничные гуляния и масштабный перформанс под названием "Масленица. Вакцинация" завершились сожжением главного арт-объекта фестиваля - "замка корона-людоеда".

2021-03-14T13:36

2021-03-14T13:36

2021-03-14T13:36

видео

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По словам организаторов, традиционный ритуал завершения зимы в этом году также означал и прощание с пандемией. Попасть на торжественное сожжение 24-метровой инсталляции из лозы и сена желающие смогли по заранее купленным билетам.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Замок корона-людоеда" сожгли на Масленицу В Калужской области праздничные гуляния и масштабный перформанс под названием "Масленица. Вакцинация" завершились сожжением главного арт-объекта фестиваля - "замка корона-людоеда". По словам организаторов, традиционный ритуал завершения зимы в этом году также означал и прощание с пандемией. Попасть на торжественное сожжение 24-метровой инсталляции из лозы и сена желающие могли по заранее купленным билетам. 2021-03-14T13:36 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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