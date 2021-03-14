https://ria.ru/20210314/yakovleva-1601136058.html

Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием

Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Яковлеву с 80-летием, отметив, что драматический талант гармонично сочетается в ней с... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T12:20

2021-03-14T12:20

2021-03-14T12:20

культура

ольга яковлева

рсфср

анатолий эфрос

борис годунов

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Яковлеву с 80-летием, отметив, что драматический талант гармонично сочетается в ней с яркой индивидуальностью, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Он также пожелал актрисе доброго здоровья, благополучия, удачи и всего наилучшего.Ольга Яковлева - актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, театральной премии "Хрустальная Турандот", премии "Золотая маска".В кино Ольга Яковлева дебютировала в 1972 году в главной роли в фильме Георгия Натансона "За все в ответе". Затем она сыграла главную роль в фильме Анатолия Эфроса "Таня" (1974). Позже она снималась в кинолентах "Бешеное золото" (1976), "Слово для защиты" (1976), "Отклонение – ноль" (1977).В 2000-х годах Ольга Яковлева сыграла роли в фильмах и сериалах "Четыре любови" (2004), "Плата за любовь" (2006), "Маяк" (2006), "Дом на набережной" (2007), "Тяжелый песок" (2008), "Апельсиновый сок" (2009), "Борис Годунов" (2011), "Хранимые судьбой" (2011).

https://ria.ru/20210314/yakovleva-1600902748.html

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ольга яковлева, рсфср, анатолий эфрос, борис годунов