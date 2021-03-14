https://ria.ru/20210314/yakovleva-1600902748.html

Биография Ольги Яковлевой

Биография Ольги Яковлевой

Актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Михайловна Яковлева родилась 14 марта 1941 года в Тамбове. Ее отец работал коммерческим директором на... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T04:01

2021-03-14T04:01

2021-03-14T04:01

ольга яковлева

тамбов

справки

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Актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Михайловна Яковлева родилась 14 марта 1941 года в Тамбове. Ее отец работал коммерческим директором на различных заводах и семье приходилось часто переезжать из города в город. В детстве занималась в различных кружках. После окончания Театральной студии при Алма-Атинском ТЮЗе, она уехала поступать в театральный вуз в Москву. В 1962 году Ольга Яковлева окончила Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина и была принята в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне Театр "Ленком Марка Захарова"). В 1964 году главным режиссером театра стал Анатолий Эфрос и с тех пор творческая судьба актрисы была неразрывно связана с ним. В Ленкоме она играла в его спектаклях "Сто четыре страницы про любовь" Эдварда Радзинского (Наташа), "Всего несколько слов в честь господина де Мольера" Михаила Булгакова (Арманда Бежар), "Чайка" (Нина) и "Три сестры" (Ирина) Антона Чехова, "Мой бедный Марат" Алексея Арбузова (Лика).В 1967 году Ольга Яковлева вместе с Анатолием Эфросом перешла в Театр на Малой Бронной, где играла в спектаклях "Три сестры" Антона Чехова (Ирина, Маша), "Сказки старого Арбата" Алексея Арбузова (Виктория), "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира (Джульетта), "Брат Алеша" Виктора Розова по Федору Достоевскому (Лиза Хохлакова), "Дон Жуан" Жана-Батиста Мольера (Эльвира), "Продолжение Дон Жуана" Эдварда Радзинского (Анна), "Женитьба" Николая Гоголя (Агафья Тихоновна), "Месяц в деревне" Ивана Тургенева (Наталья Петровна), "Лето и дым" Теннесси Уильямса (Альма), "Дорога" по Николаю Гоголю (Коробочка), "Веранда в лесу" (Светлана) и "Директор театра" (Анна Чудакова) Игнатия Дворецкого, "Наполеон Первый" Фердинанда Брукнера (Жозефина) и др. В 1984 году Ольга Яковлева вместе с Анатолием Эфросом перешла в Театр на Таганке. Она исполнила роли в поставленных режиссером спектаклях "На дне" Максима Горького (Настя), "Прекрасное воскресенье для пикника" Теннеси Уильямса (Боди), "Мизантроп" Мольера (Селимена). В 1987 году после смерти Анатолия Эфроса актриса уехала во Францию.В Москву Ольга Яковлева вернулась в 1991 году и по приглашению режиссера Андрея Гончарова стала актрисой Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Она играла такие роли, как Жозефина в спектакле "Наполеон Первый", Мириам в спектакле "В баре токийского отеля", Теодора Фельт в спектакле "Спуск с горы Морган".Параллельно как приглашенная актриса она принимала участие в спектаклях Театра Олега Табакова "Последние" Горького (Софья) и "Любовные письма" Альберта Гурнея (Мелисса Гарднер), в постановке Театра "Школа современной пьесы" "Без зеркал" Николая Климонтовича (Анна), в постановке "Король – умирает" Эжена Ионеско (Маргарита) во Французском культурном центре.С 2004 года Ольга Яковлева выступает на сцене МХТ имени А.П. Чехова. Она была занята в спектаклях "Кабала святош" Булгакова (Мадлена), "Кошки-мышки" Иштвана Иркеня (Гиза), "Весенняя лихорадка" Ноэла Коуарда (Джудит Блисс), "Обрыв" по роману Ивана Гончарова (Бабушка), Savannah Bay Маргерит Дюрас (Мадлен).В текущем репертуаре театра Ольга Яковлева играет роли Ноэми в постановке "Немного нежности" Альдо Николаи и Мавру Тарасовну в спектакле "Правда – хорошо, а счастье лучше" Александра Островского.В 2012 году в Центре драматургии и режиссуры она участвовала в спектакле "Путешествие Алисы в Швейцарию" Лукаса Берфуса (Лотта Галло).Ряд запоминающихся ролей были созданы актрисой в фильмах-спектаклях "Комендант Лаутербурга" (1969), "Борис Годунов. Сцены из трагедии" (1970), "Молодые супруги" (1970), "Марат, Лика, Леонидик" (1971), "Всего несколько слов в честь господина де Мольера" (1973), "Страницы журнала Печорина" (1975), "Дачная жизнь" (1979) и др.В кино Ольга Яковлева дебютировала в 1972 году в главной роли в фильме Георгия Натансона "За все в ответе". Затем она сыграла главную роль в фильме Анатолия Эфроса "Таня" (1974). Позже она снималась в кинолентах "Бешеное золото" (1976), "Слово для защиты" (1976), "Отклонение – ноль" (1977). В 2000-х годах Ольга Яковлева сыграла роли в фильмах и сериалах "Четыре любови" (2004), "Плата за любовь" (2006), "Маяк" (2006), "Дом на набережной" (2007), "Тяжелый песок" (2008), "Апельсиновый сок" (2009), "Борис Годунов" (2011), "Хранимые судьбой" (2011).Среди киноработ последних лет – роль в комедии Александра Гордона "Дядя Саша" (2018). В 2003 году Яковлева опубликовала книгу воспоминаний "Если бы знать…".Творчество Ольги Яковлевой было отмечено различными наградами. В 1985 году она была удостоена звания Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 года. Награждена российскими орденами Почета (2006), Дружбы (2011). Она дважды была удостоена премии "Хрустальная Турандот" (1993, 2011) за лучшую женскую роль и в номинации "театральное достояние", дважды стала лауреатом премии "Золотая маска" (1996, 2011) за лучшую женскую роль. Лауреат премии Станиславского (2001, 2010), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2001, 2011). Ольга Яковлева была замужем за известным советским спортсменом-футболистом Игорем Нетто (1930-1999).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга яковлева, тамбов, справки