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При взрывах в Кабуле погибли три человека
При взрывах в Кабуле погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пострадали в результате двух взрывов в разных районах афганского Кабула, передает телеканал Tolo News. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T20:08
2021-03-14T20:08
2021-03-14T20:08
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пострадали в результате двух взрывов в разных районах афганского Кабула, передает телеканал Tolo News.По его данным, в местной полиции отметили, что оба взрыва были направлены против пассажирских автобусов. В результате первого взрыва погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Второй взрыв, который произошел менее чем через час, унес жизни двух человек, пострадали семеро.По данным телеканала, за текущий месяц в Афганистане было зафиксировано 67 инцидентов с нарушением безопасности, жертвами которых стали 125 человек (среди них как сотрудники сил безопасности, так и мирные жители). Ранения в результате таких инцидентов получили 172 человека.На данный момент ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.
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