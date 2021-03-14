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При взрывах в Кабуле погибли три человека

При взрывах в Кабуле погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пострадали в результате двух взрывов в разных районах афганского Кабула, передает телеканал Tolo News. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T20:08

2021-03-14T20:08

2021-03-14T20:08

афганистан

кабул (город)

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пострадали в результате двух взрывов в разных районах афганского Кабула, передает телеканал Tolo News.По его данным, в местной полиции отметили, что оба взрыва были направлены против пассажирских автобусов. В результате первого взрыва погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Второй взрыв, который произошел менее чем через час, унес жизни двух человек, пострадали семеро.По данным телеканала, за текущий месяц в Афганистане было зафиксировано 67 инцидентов с нарушением безопасности, жертвами которых стали 125 человек (среди них как сотрудники сил безопасности, так и мирные жители). Ранения в результате таких инцидентов получили 172 человека.На данный момент ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

https://ria.ru/20210302/afganistan-1599562653.html

афганистан

кабул (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, кабул (город), в мире