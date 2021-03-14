Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/vybory-1601178852.html
ХДС прокомментировала результаты региональных выборов
ХДС прокомментировала результаты региональных выборов
Руководство немецкой Христианско-демократической партии, которая в воскресенье показала худшие в истории результаты на региональных выборах в Баден-Вюртемберге... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T22:17
2021-03-14T22:36
армин лашет
хдс/хсс
ard
рейнланд-пфальц
баден-вюртемберг
христианско-социальный союз
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600734210_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f1df21838fb7e3e4ada45db75933f74b.jpg
БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Руководство немецкой Христианско-демократической партии, которая в воскресенье показала худшие в истории результаты на региональных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, считает, что причиной этого могли стать пандемия и "масочный" коррупционный скандал, который разразился в рядах ХДС и ее сестринской партии Христианско-социальный союз за неделю до голосования.Для ХДС итог выборов в обоих регионах, по данным exit poll, стал худшим за всю историю. В Баден-Вюртемберге ХДС получала меньше 30% только в 2016 году, когда набрала 27%, теперь поддержка партии опустилась еще ниже - до 23%. В Рейнланд-Пфальце партия впервые получает меньше 30%, самый худший результат был также в 2016 году - 31,8%, теперь же поддержка партии находится на уровне 27%.Говоря о результатах выборов, он отметил, что они показывают отсутствие "существенного изменения настроений". "В кризисные времена - мы видели это - люди доверяют властям и главам правительств. Особенно в Баден-Вюртемберге это личная победа (премьер-министра региона – ред.) Винфрида Кречмана и результат хорошей работы земельного правительства в прошедшие годы, и ХДС в правительстве внесла свой вклад, особенно в экономической политике и внутренней политике", - заявил он.Цимиак также указал на три фактора, которые, по его мнению, повлияли на результат. Во-первых, он отметил личный вклад Кречмана и премьер-министра Рейнланд-Пфальца, социал-демократа Малу Драйер. Вторым фактором, по его мнению, послужил "масочный скандал" в рядах ХДС, который разразился непосредственно перед выборами. Речь идет об отставке двух депутатов, которые подозреваются в том, что получали денежные вознаграждения за посредничество в закупках медицинских масок. Из-за большого резонанса вокруг скандала руководство фракции ХДС/ХСС заставило всех депутатов подписать заявления, что они не получали материальной выгоды при реализации мер по борьбе с пандемией. "Это было не только неприятно, но и осложнило избирательную кампанию", - отметил Цимиак.Генсек ХДС подчеркнул при этом, что партия отреагировала на этот скандал, и отметил, что "тем, кто в кризисные времена занимается личным обогащением, нечего делать в ХДС". "Здесь действует политика нулевой толерантности", - отметил он.В качестве третьего фактора он назвал растущие "недовольство, непонимание и нетерпеливость" граждан в вопросе того, как власти работают над вызванным пандемией кризисом. "Поэтому все ответственные лица должны задать себе критические вопросы: в каких сферах мы можем делать лучше, действовать прагматичнее и действовать быстрее", - добавил Цимиак.Генсек ХДС также отметил, что "с самого начала было очевидно, что этот год будет сложный". "Речь идет о каждом голосе, о тяжелой предвыборной борьбе. Мы будем делать все, чтобы Германия оставалась в (политическом – ред.) центре, чтобы была стабильность с гражданской коалицией центра после новых выборов. Но мы должны активно за это бороться. Я думаю, сегодня вечером всем стало ясно, что так и будет", - заявил он.Член федерального бюро Норберт Ретген, который ранее претендовал на пост председателя партии, назвал итоги выборов "весьма прискорбным результатом в бывших регионах зарождения ХДС". "Мы теперь должны поставить себе вопрос: что мы из этого узнали для федерального уровня ХДС. Мы должны самокритично смотреть на вещи. В Баден-Вюртемберге мы можем это объяснить фактором Кречмана, но если мы в обоих родных регионах для ХДС находимся на уровне 20-30%, то у этого есть и другие причины. Мы можем и должны над ними работать, для этого остается время", - заявил Ретген в эфире телеканала ARD.По его мнению, плохой результат выборов при этом не связан с новым лидером ХДС Армином Лашетом, который возглавил партию в январе и, как ожидается, будет кандидатом в канцлеры на федеральных выборах в сентябре.
https://ria.ru/20210306/germaniya-1600122458.html
https://ria.ru/20210123/sanktsii-1594243272.html
https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
рейнланд-пфальц
баден-вюртемберг
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600734210_398:0:1935:1153_1920x0_80_0_0_715c6001f87634a9ee05332b87cbd92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армин лашет, хдс/хсс, ard, рейнланд-пфальц, баден-вюртемберг, христианско-социальный союз, германия, в мире

ХДС прокомментировала результаты региональных выборов

22:17 14.03.2021 (обновлено: 22:36 14.03.2021)
 
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Port of HamburgПорт в Гамбурге, Германия
Порт в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Port of Hamburg
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Руководство немецкой Христианско-демократической партии, которая в воскресенье показала худшие в истории результаты на региональных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, считает, что причиной этого могли стать пандемия и "масочный" коррупционный скандал, который разразился в рядах ХДС и ее сестринской партии Христианско-социальный союз за неделю до голосования.
Для ХДС итог выборов в обоих регионах, по данным exit poll, стал худшим за всю историю. В Баден-Вюртемберге ХДС получала меньше 30% только в 2016 году, когда набрала 27%, теперь поддержка партии опустилась еще ниже - до 23%. В Рейнланд-Пфальце партия впервые получает меньше 30%, самый худший результат был также в 2016 году - 31,8%, теперь же поддержка партии находится на уровне 27%.
Делегат на съезде партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 08:00
Почему Германия не может лишить себя "Альтернативы"

"Я хочу со всей ясностью сказать, что сегодняшний выборный вечер для ХДС нельзя назвать хорошим. Как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфалце мы хотели другого результата", - заявил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак на пресс-конференции в Берлине.

Говоря о результатах выборов, он отметил, что они показывают отсутствие "существенного изменения настроений". "В кризисные времена - мы видели это - люди доверяют властям и главам правительств. Особенно в Баден-Вюртемберге это личная победа (премьер-министра региона – ред.) Винфрида Кречмана и результат хорошей работы земельного правительства в прошедшие годы, и ХДС в правительстве внесла свой вклад, особенно в экономической политике и внутренней политике", - заявил он.
Новоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 02:34
Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
Цимиак также указал на три фактора, которые, по его мнению, повлияли на результат. Во-первых, он отметил личный вклад Кречмана и премьер-министра Рейнланд-Пфальца, социал-демократа Малу Драйер. Вторым фактором, по его мнению, послужил "масочный скандал" в рядах ХДС, который разразился непосредственно перед выборами. Речь идет об отставке двух депутатов, которые подозреваются в том, что получали денежные вознаграждения за посредничество в закупках медицинских масок. Из-за большого резонанса вокруг скандала руководство фракции ХДС/ХСС заставило всех депутатов подписать заявления, что они не получали материальной выгоды при реализации мер по борьбе с пандемией. "Это было не только неприятно, но и осложнило избирательную кампанию", - отметил Цимиак.
Генсек ХДС подчеркнул при этом, что партия отреагировала на этот скандал, и отметил, что "тем, кто в кризисные времена занимается личным обогащением, нечего делать в ХДС". "Здесь действует политика нулевой толерантности", - отметил он.
Сторонники партии Альтернатива для Германии в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 08:00
Германия предлагает России альтернативу Меркель и Навальному
В качестве третьего фактора он назвал растущие "недовольство, непонимание и нетерпеливость" граждан в вопросе того, как власти работают над вызванным пандемией кризисом. "Поэтому все ответственные лица должны задать себе критические вопросы: в каких сферах мы можем делать лучше, действовать прагматичнее и действовать быстрее", - добавил Цимиак.
Генсек ХДС также отметил, что "с самого начала было очевидно, что этот год будет сложный". "Речь идет о каждом голосе, о тяжелой предвыборной борьбе. Мы будем делать все, чтобы Германия оставалась в (политическом – ред.) центре, чтобы была стабильность с гражданской коалицией центра после новых выборов. Но мы должны активно за это бороться. Я думаю, сегодня вечером всем стало ясно, что так и будет", - заявил он.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
Член федерального бюро Норберт Ретген, который ранее претендовал на пост председателя партии, назвал итоги выборов "весьма прискорбным результатом в бывших регионах зарождения ХДС". "Мы теперь должны поставить себе вопрос: что мы из этого узнали для федерального уровня ХДС. Мы должны самокритично смотреть на вещи. В Баден-Вюртемберге мы можем это объяснить фактором Кречмана, но если мы в обоих родных регионах для ХДС находимся на уровне 20-30%, то у этого есть и другие причины. Мы можем и должны над ними работать, для этого остается время", - заявил Ретген в эфире телеканала ARD.
По его мнению, плохой результат выборов при этом не связан с новым лидером ХДС Армином Лашетом, который возглавил партию в январе и, как ожидается, будет кандидатом в канцлеры на федеральных выборах в сентябре.
 
Армин ЛашетХДС/ХССARDРейнланд-ПфальцБаден-ВюртембергХристианско-социальный союзГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03В ЕАО завели уголовное дело против районного борца с коррупцией
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:41Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Лента новостейМолния