https://ria.ru/20210314/vybory-1601178852.html

ХДС прокомментировала результаты региональных выборов

ХДС прокомментировала результаты региональных выборов

Руководство немецкой Христианско-демократической партии, которая в воскресенье показала худшие в истории результаты на региональных выборах в Баден-Вюртемберге... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T22:17

2021-03-14T22:17

2021-03-14T22:36

армин лашет

хдс/хсс

ard

рейнланд-пфальц

баден-вюртемберг

христианско-социальный союз

германия

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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Руководство немецкой Христианско-демократической партии, которая в воскресенье показала худшие в истории результаты на региональных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, считает, что причиной этого могли стать пандемия и "масочный" коррупционный скандал, который разразился в рядах ХДС и ее сестринской партии Христианско-социальный союз за неделю до голосования.Для ХДС итог выборов в обоих регионах, по данным exit poll, стал худшим за всю историю. В Баден-Вюртемберге ХДС получала меньше 30% только в 2016 году, когда набрала 27%, теперь поддержка партии опустилась еще ниже - до 23%. В Рейнланд-Пфальце партия впервые получает меньше 30%, самый худший результат был также в 2016 году - 31,8%, теперь же поддержка партии находится на уровне 27%.Говоря о результатах выборов, он отметил, что они показывают отсутствие "существенного изменения настроений". "В кризисные времена - мы видели это - люди доверяют властям и главам правительств. Особенно в Баден-Вюртемберге это личная победа (премьер-министра региона – ред.) Винфрида Кречмана и результат хорошей работы земельного правительства в прошедшие годы, и ХДС в правительстве внесла свой вклад, особенно в экономической политике и внутренней политике", - заявил он.Цимиак также указал на три фактора, которые, по его мнению, повлияли на результат. Во-первых, он отметил личный вклад Кречмана и премьер-министра Рейнланд-Пфальца, социал-демократа Малу Драйер. Вторым фактором, по его мнению, послужил "масочный скандал" в рядах ХДС, который разразился непосредственно перед выборами. Речь идет об отставке двух депутатов, которые подозреваются в том, что получали денежные вознаграждения за посредничество в закупках медицинских масок. Из-за большого резонанса вокруг скандала руководство фракции ХДС/ХСС заставило всех депутатов подписать заявления, что они не получали материальной выгоды при реализации мер по борьбе с пандемией. "Это было не только неприятно, но и осложнило избирательную кампанию", - отметил Цимиак.Генсек ХДС подчеркнул при этом, что партия отреагировала на этот скандал, и отметил, что "тем, кто в кризисные времена занимается личным обогащением, нечего делать в ХДС". "Здесь действует политика нулевой толерантности", - отметил он.В качестве третьего фактора он назвал растущие "недовольство, непонимание и нетерпеливость" граждан в вопросе того, как власти работают над вызванным пандемией кризисом. "Поэтому все ответственные лица должны задать себе критические вопросы: в каких сферах мы можем делать лучше, действовать прагматичнее и действовать быстрее", - добавил Цимиак.Генсек ХДС также отметил, что "с самого начала было очевидно, что этот год будет сложный". "Речь идет о каждом голосе, о тяжелой предвыборной борьбе. Мы будем делать все, чтобы Германия оставалась в (политическом – ред.) центре, чтобы была стабильность с гражданской коалицией центра после новых выборов. Но мы должны активно за это бороться. Я думаю, сегодня вечером всем стало ясно, что так и будет", - заявил он.Член федерального бюро Норберт Ретген, который ранее претендовал на пост председателя партии, назвал итоги выборов "весьма прискорбным результатом в бывших регионах зарождения ХДС". "Мы теперь должны поставить себе вопрос: что мы из этого узнали для федерального уровня ХДС. Мы должны самокритично смотреть на вещи. В Баден-Вюртемберге мы можем это объяснить фактором Кречмана, но если мы в обоих родных регионах для ХДС находимся на уровне 20-30%, то у этого есть и другие причины. Мы можем и должны над ними работать, для этого остается время", - заявил Ретген в эфире телеканала ARD.По его мнению, плохой результат выборов при этом не связан с новым лидером ХДС Армином Лашетом, который возглавил партию в январе и, как ожидается, будет кандидатом в канцлеры на федеральных выборах в сентябре.

https://ria.ru/20210306/germaniya-1600122458.html

https://ria.ru/20210123/sanktsii-1594243272.html

https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

рейнланд-пфальц

баден-вюртемберг

германия

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армин лашет, хдс/хсс, ard, рейнланд-пфальц, баден-вюртемберг, христианско-социальный союз, германия, в мире