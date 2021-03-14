https://ria.ru/20210314/voyna-1601119182.html

В Британии предсказали своим танкистам поражение в конфликте с Россией

В Британии предсказали своим танкистам поражение в конфликте с Россией

В случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании, следует из отчета... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T05:43

2021-03-14T05:43

2021-03-14T09:19

россия

армата

палата общин великобритании

нато

парламент великобритании

великобритания

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719743_0:58:3117:1811_1920x0_80_0_0_06459a1794425a8466dd9cc4710be5e6.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании, следует из отчета комитета по обороне палаты общин британского парламента. Авторы доклада отмечают, что многим из боевых машин больше 30 лет, у них низкая механическая надежность, по огневой мощи они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и не получают достаточной поддержки с воздуха.По мнению парламентариев, Минобороны и руководство армии знают, что парк военной техники нуждается в обновлении, но провал программ модернизации приводит к тому, что техника все больше устаревает. Это влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, "особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия", делают вывод авторы отчета.С окончания холодной войны британский парк боевых машин постоянно сокращался, говорится в документе. Если в 1990 году в Великобритании было 1200 основных боевых танков, то сейчас их только 227, причем они нуждаются в срочной модернизации.Парламентарии обратили внимание и на новейший российский танк "Армата", и на создание улучшенной брони для других боевых машин. Они сомневаются в том, что британский танк Challenger 2 способен "противостоять этой новой угрозе", к тому же он уступает и боевым машинам союзников по НАТО.Кроме того, в отчете приводится анализ, сделанный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, "не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а, скорее, окажется превзойденной".

https://ria.ru/20210122/nato-1593813661.html

https://ria.ru/20210307/nato-1600240553.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армата, палата общин великобритании, нато, парламент великобритании, великобритания, безопасность, в мире