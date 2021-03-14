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В Британии предсказали своим танкистам поражение в конфликте с Россией
В Британии предсказали своим танкистам поражение в конфликте с Россией
В случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании, следует из отчета... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T05:43
2021-03-14T05:43
2021-03-14T09:19
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании, следует из отчета комитета по обороне палаты общин британского парламента. Авторы доклада отмечают, что многим из боевых машин больше 30 лет, у них низкая механическая надежность, по огневой мощи они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и не получают достаточной поддержки с воздуха.По мнению парламентариев, Минобороны и руководство армии знают, что парк военной техники нуждается в обновлении, но провал программ модернизации приводит к тому, что техника все больше устаревает. Это влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, "особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия", делают вывод авторы отчета.С окончания холодной войны британский парк боевых машин постоянно сокращался, говорится в документе. Если в 1990 году в Великобритании было 1200 основных боевых танков, то сейчас их только 227, причем они нуждаются в срочной модернизации.Парламентарии обратили внимание и на новейший российский танк "Армата", и на создание улучшенной брони для других боевых машин. Они сомневаются в том, что британский танк Challenger 2 способен "противостоять этой новой угрозе", к тому же он уступает и боевым машинам союзников по НАТО.Кроме того, в отчете приводится анализ, сделанный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, "не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а, скорее, окажется превзойденной".
https://ria.ru/20210122/nato-1593813661.html
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РИА Новости
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россия, армата, палата общин великобритании, нато, парламент великобритании, великобритания, безопасность, в мире
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
В случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании, следует из отчета
комитета по обороне палаты общин британского парламента.
"Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, несомненно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой c устаревающей и даже устаревшей бронетехникой", — говорится в документе.
Авторы доклада отмечают, что многим из боевых машин больше 30 лет, у них низкая механическая надежность, по огневой мощи они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и не получают достаточной поддержки с воздуха.
По мнению парламентариев, Минобороны и руководство армии знают, что парк военной техники нуждается в обновлении, но провал программ модернизации приводит к тому, что техника все больше устаревает. Это влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, "особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия", делают вывод авторы отчета.
С окончания холодной войны британский парк боевых машин постоянно сокращался, говорится в документе. Если в 1990 году в Великобритании было 1200 основных боевых танков, то сейчас их только 227, причем они нуждаются в срочной модернизации.
Парламентарии обратили внимание и на новейший российский танк "Армата
", и на создание улучшенной брони для других боевых машин. Они сомневаются в том, что британский танк Challenger 2 способен "противостоять этой новой угрозе", к тому же он уступает и боевым машинам союзников по НАТО
.
Кроме того, в отчете приводится анализ, сделанный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, "не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а, скорее, окажется превзойденной".