Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/voyna-1601119182.html
В Британии предсказали своим танкистам поражение в конфликте с Россией
В Британии предсказали своим танкистам поражение в конфликте с Россией
В случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании, следует из отчета... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T05:43
2021-03-14T09:19
россия
армата
палата общин великобритании
нато
парламент великобритании
великобритания
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719743_0:58:3117:1811_1920x0_80_0_0_06459a1794425a8466dd9cc4710be5e6.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании, следует из отчета комитета по обороне палаты общин британского парламента. Авторы доклада отмечают, что многим из боевых машин больше 30 лет, у них низкая механическая надежность, по огневой мощи они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и не получают достаточной поддержки с воздуха.По мнению парламентариев, Минобороны и руководство армии знают, что парк военной техники нуждается в обновлении, но провал программ модернизации приводит к тому, что техника все больше устаревает. Это влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, "особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия", делают вывод авторы отчета.С окончания холодной войны британский парк боевых машин постоянно сокращался, говорится в документе. Если в 1990 году в Великобритании было 1200 основных боевых танков, то сейчас их только 227, причем они нуждаются в срочной модернизации.Парламентарии обратили внимание и на новейший российский танк "Армата", и на создание улучшенной брони для других боевых машин. Они сомневаются в том, что британский танк Challenger 2 способен "противостоять этой новой угрозе", к тому же он уступает и боевым машинам союзников по НАТО.Кроме того, в отчете приводится анализ, сделанный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, "не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а, скорее, окажется превзойденной".
https://ria.ru/20210122/nato-1593813661.html
https://ria.ru/20210307/nato-1600240553.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719743_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_d983586ae14c8578993b4c1cd2462e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, армата, палата общин великобритании, нато, парламент великобритании, великобритания, безопасность, в мире

В Британии предсказали своим танкистам поражение в конфликте с Россией

05:43 14.03.2021 (обновлено: 09:19 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТанки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске
Танки Т-72 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Раевский в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании, следует из отчета комитета по обороне палаты общин британского парламента.

"Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, несомненно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой c устаревающей и даже устаревшей бронетехникой", — говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что многим из боевых машин больше 30 лет, у них низкая механическая надежность, по огневой мощи они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и не получают достаточной поддержки с воздуха.
По мнению парламентариев, Минобороны и руководство армии знают, что парк военной техники нуждается в обновлении, но провал программ модернизации приводит к тому, что техника все больше устаревает. Это влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, "особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия", делают вывод авторы отчета.
С окончания холодной войны британский парк боевых машин постоянно сокращался, говорится в документе. Если в 1990 году в Великобритании было 1200 основных боевых танков, то сейчас их только 227, причем они нуждаются в срочной модернизации.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 08:00
"Ударим русских в уязвимое место": что задумали в НАТО
Парламентарии обратили внимание и на новейший российский танк "Армата", и на создание улучшенной брони для других боевых машин. Они сомневаются в том, что британский танк Challenger 2 способен "противостоять этой новой угрозе", к тому же он уступает и боевым машинам союзников по НАТО.
Кроме того, в отчете приводится анализ, сделанный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, "не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а, скорее, окажется превзойденной".
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 02:59
Польский генерал Скшипчак описал сценарий войны РФ и НАТО за Калининград
 
РоссияАрматаПалата общин ВеликобританииНАТОПарламент ВеликобританииВеликобританияБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
12:53Украинские пограничники задержали россиянина
12:45Военные из 50 стран привились "Спутником V"
12:43В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
12:34Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
12:25В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
12:24В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
12:23Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
12:22В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
12:21В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
12:20Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
12:01РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
11:54Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
11:42Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
11:12Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
10:51Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля
10:48В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
10:42Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
10:31Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
10:20В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния