Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/voyna-1601115401.html
Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков в Telegram оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента страны Леонида... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T01:14
2021-03-14T11:26
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
лнр
днр
telegram (приложение)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
леонид кравчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151691/09/1516910916_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_d3c2f8170b8dc95d06fbe2e7196887e4.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента страны Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта. Ранее украинский политик в эфире телеканала "Украина 24" не исключил такого варианта развития событий и выразил мнение, что в переговорах по урегулированию должны участвовать США.Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий.
https://ria.ru/20210312/donbass-1600903082.html
россия
донецкая народная республика
минск
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151691/09/1516910916_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_bcb75b69f94255bbd34bf28aceb4f8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, лнр, днр, telegram (приложение), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, леонид кравчук, алексей пушков, минск, оон, сша, украина, в мире

Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе

01:14 14.03.2021 (обновлено: 11:26 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента страны Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта.
Ранее украинский политик в эфире телеканала "Украина 24" не исключил такого варианта развития событий и выразил мнение, что в переговорах по урегулированию должны участвовать США.

"Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева", — написал Пушков.

Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий.

"США ничем не способны помочь решению конфликта — они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров", — заключил Пушков.

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 11:45
Захарова предостерегла Киев от силового сценария в Донбассе
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРTelegram (приложение)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛеонид КравчукАлексей ПушковМинскООНСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
12:53Украинские пограничники задержали россиянина
12:45Военные из 50 стран привились "Спутником V"
12:43В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
12:34Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
12:25В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
12:24В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
12:23Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
12:22В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
12:21В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
12:20Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
12:01РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
11:54Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
11:42Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
11:12Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
10:51Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля
10:48В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
10:42Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
10:31Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
10:20В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния