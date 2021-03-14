https://ria.ru/20210314/voyna-1601115401.html

Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе

Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе

Сенатор Алексей Пушков в Telegram оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента страны Леонида... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T01:14

2021-03-14T01:14

2021-03-14T11:26

россия

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

лнр

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

леонид кравчук

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram оценил заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента страны Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта. Ранее украинский политик в эфире телеканала "Украина 24" не исключил такого варианта развития событий и выразил мнение, что в переговорах по урегулированию должны участвовать США.Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий.

https://ria.ru/20210312/donbass-1600903082.html

россия

донецкая народная республика

минск

сша

украина

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2021

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