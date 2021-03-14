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В Гааге полиция применила водометы на акции протеста
В Гааге полиция применила водометы на акции протеста
Полиция Нидерландов применила водометы для разгона в центре Гааги демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщила нидерландская вещательная корпорация... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T18:31
2021-03-14T18:31
2021-03-14T19:27
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полиция Нидерландов применила водометы для разгона в центре Гааги демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщила нидерландская вещательная корпорация (NOS).На акцию вышли более 200 человек, что превышает допустимое число участников. Кроме того, митингующие не соблюдали дистанцию.Протестующие выкрикивали лозунги "Свобода!" и "Нет диктатуре!".Полиция потребовала разойтись по домам, но толпа не повиновалась. После этого силовики применили водометы.В соцсетях также распространяется видео, на котором полицейские избивают дубинками мужчину.Несогласованная демонстрация с аналогичными требованиями проходила 7 марта в Амстердаме. Тогда на улицы вышли около 700 человек, полиция задержала 28 участников протестов.Власти Нидерландов 23 января для борьбы с распространением коронавируса ввели в стране комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро.Это решение вызвало массовые акции протеста в ряде городов в конце января. В Харлеме и Роттердаме полиция применила слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.Позднее власти продлили до 31 марта действие комендантского часа.
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гаага, нидерланды, амстердам, в мире
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Полиция Нидерландов
применила водометы для разгона в центре Гааги
демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщила нидерландская вещательная корпорация (NOS
).
На акцию вышли более 200 человек, что превышает допустимое число участников. Кроме того, митингующие не соблюдали дистанцию.
Протестующие выкрикивали лозунги "Свобода!" и "Нет диктатуре!".
Полиция потребовала разойтись по домам, но толпа не повиновалась. После этого силовики применили водометы.
В соцсетях также распространяется видео, на котором полицейские избивают дубинками мужчину.
Несогласованная демонстрация с аналогичными требованиями проходила 7 марта в Амстердаме
. Тогда на улицы вышли около 700 человек, полиция задержала 28 участников протестов.
Власти Нидерландов 23 января для борьбы с распространением коронавируса ввели в стране комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро.
Это решение вызвало массовые акции протеста в ряде городов в конце января. В Харлеме и Роттердаме
полиция применила слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.
Позднее власти продлили до 31 марта действие комендантского часа.