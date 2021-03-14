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В Гааге полиция применила водометы на акции протеста

В Гааге полиция применила водометы на акции протеста

Полиция Нидерландов применила водометы для разгона в центре Гааги демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщила нидерландская вещательная корпорация... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T18:31

2021-03-14T18:31

2021-03-14T19:27

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полиция Нидерландов применила водометы для разгона в центре Гааги демонстрации против коронавирусных ограничений, сообщила нидерландская вещательная корпорация (NOS).На акцию вышли более 200 человек, что превышает допустимое число участников. Кроме того, митингующие не соблюдали дистанцию.Протестующие выкрикивали лозунги "Свобода!" и "Нет диктатуре!".Полиция потребовала разойтись по домам, но толпа не повиновалась. После этого силовики применили водометы.В соцсетях также распространяется видео, на котором полицейские избивают дубинками мужчину.Несогласованная демонстрация с аналогичными требованиями проходила 7 марта в Амстердаме. Тогда на улицы вышли около 700 человек, полиция задержала 28 участников протестов.Власти Нидерландов 23 января для борьбы с распространением коронавируса ввели в стране комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро.Это решение вызвало массовые акции протеста в ряде городов в конце января. В Харлеме и Роттердаме полиция применила слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.Позднее власти продлили до 31 марта действие комендантского часа.

https://ria.ru/20210130/niderlandy-1595161970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаага, нидерланды, амстердам, в мире