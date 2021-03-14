https://ria.ru/20210314/vino-1601001061.html

В Швейцарии ученые выяснили, как высокая цена делает вино вкуснее

В Швейцарии ученые выяснили, как высокая цена делает вино вкуснее

Исследователи Базельского университета в Швейцарии изучили, как стоимость вина влияет на восприятие его вкусовых качеств, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T01:53

2021-03-14T01:53

2021-03-14T01:53

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Исследователи Базельского университета в Швейцарии изучили, как стоимость вина влияет на восприятие его вкусовых качеств, сообщает Daily Mail.Если вы хотите впечатлить гостей дорогим вином, которое не можете себе позволить, назовите им более высокую цену. Бюджетный напиток воспринимается как более приятный, когда хозяин завышает его стоимость, отметили ученые.Во время эксперимента 140 добровольцев дегустировали три марки итальянских красных вин урожая 2013 года. Но их качество отличалось, и цена была десять, 32 и 65 швейцарских франков за бутылку.Каждый участник получил шесть бокалов. В трех из них были экспериментальные вина без указания цены, еще в трех — те же самые напитки, но с ценниками. Причем на одних указывалась верная стоимость, на других — ложная. Добровольцы должны были оценить "приятность" и "интенсивность вкуса" каждого образца по шкале от одного до шести.В итоге обнаружилось, что все три вина были оценены как одинаково приятные, когда на бокалах не было информации о цене. Дегустаторы не ощущали разницы. Более того, самое дешевое вино казалось вкуснее, когда на нем была этикетка с завышенной ценой. Когда на бутылку за десять франков повесили ценник в 30, его "приятность" выросла на 20 процентов. При этом занижение цены на напиток за 65 франков не снизило его рейтинга. Получается, что ложная информация о расходах на бутылку может сделать вкус дешевого алкоголя более приятным, но не ухудшает вкус дорогого.В то же время критерий "интенсивности вкуса" оказался стабильнее: более дорогое спиртное оценивалось выше независимо от того, истинную или ложную информацию предоставляли участникам. Вино за 65 франков было признано обладающим наиболее ярким вкусом.

https://ria.ru/20210312/puteshestviya-1600886158.html

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, еда, туризм, новости - туризм, швейцария, вино