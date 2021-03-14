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Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о значительном сокращении доходов населения. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T10:31
2021-03-14T12:04
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о значительном сокращении доходов населения.Он отметил, что украинцы жили лучше, чем население Румынии и Болгарии, несмотря на то, что последние входят в Евросоюз.Однако, согласно его мнению, сейчас зарплаты в стране сократились в два раза.Ранее Николай Азаров заявил, что на Украине ежегодно "умирает целый город".
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евросоюз, николай азаров (политик), румыния, болгария, украина, в мире

Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения

10:31 14.03.2021 (обновлено: 12:04 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур? - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о значительном сокращении доходов населения.

"В период с 2010 по начало 2014 года доходы населения выросли в 1,6 раза. Мы вышли на среднюю заработную плату примерно 500 долларов в месяц", — заявил Азаров.

Он отметил, что украинцы жили лучше, чем население Румынии и Болгарии, несмотря на то, что последние входят в Евросоюз.
Однако, согласно его мнению, сейчас зарплаты в стране сократились в два раза.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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"Есть какая-то прослойка людей на Украине, которым это нравится. Что значит, если рабочая сила стала стоить дешево? Значит, можно извлекать сверхприбыль", — заключил он.

Ранее Николай Азаров заявил, что на Украине ежегодно "умирает целый город".
 
ЕвросоюзНиколай Азаров (политик)РумынияБолгарияУкраинаВ мире
 
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