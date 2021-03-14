https://ria.ru/20210314/ukraintsy-1601129461.html

Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения

Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о значительном сокращении доходов населения. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T10:31

2021-03-14T10:31

2021-03-14T12:04

евросоюз

николай азаров (политик)

румыния

болгария

украина

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о значительном сокращении доходов населения.Он отметил, что украинцы жили лучше, чем население Румынии и Болгарии, несмотря на то, что последние входят в Евросоюз.Однако, согласно его мнению, сейчас зарплаты в стране сократились в два раза.Ранее Николай Азаров заявил, что на Украине ежегодно "умирает целый город".

https://ria.ru/20210313/pensii-1601041087.html

румыния

болгария

украина

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2021

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евросоюз, николай азаров (политик), румыния, болгария, украина, в мире