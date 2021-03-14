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Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
Псковские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения, которые пройдут с 14 по 27 марта, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:34
2021-03-14T13:10
союзное государство
россия
министерство обороны белоруссии
воздушно-десантные войска россии
могилевская область
белоруссия
безопасность
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МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Псковские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения, которые пройдут с 14 по 27 марта, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале.Военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск примут участие в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.Как заявил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ — начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин, российские военные намерены продемонстрировать белорусским коллегам все свои наработки, а также поделиться опытом.Учения десантников пройдут на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области. Предстоят три этапа: парашютно-десантный батальон отработает ведение специальных действий, преодоление водной преграды с дальнейшим выходом на боевую стрельбу днем и ночью. С российской стороны в учениях будут участвовать около ста человек.
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россия, министерство обороны белоруссии, воздушно-десантные войска россии, могилевская область, белоруссия, безопасность

Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения

12:34 14.03.2021 (обновлено: 13:10 14.03.2021)
 
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьВоеннослужащие десантных войск, прибывшие в Белоруссию для учений
Военнослужащие десантных войск, прибывшие в Белоруссию для учений - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
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МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Псковские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения, которые пройдут с 14 по 27 марта, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале.
Военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск примут участие в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Как заявил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ — начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин, российские военные намерены продемонстрировать белорусским коллегам все свои наработки, а также поделиться опытом.
Учения десантников пройдут на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области. Предстоят три этапа: парашютно-десантный батальон отработает ведение специальных действий, преодоление водной преграды с дальнейшим выходом на боевую стрельбу днем и ночью. С российской стороны в учениях будут участвовать около ста человек.
Минометный расчет вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 16:15
Россия и Белоруссия договорились создать учебно-боевые центры для военных
 
Союзное государствоРоссияМинистерство обороны БелоруссииВоздушно-десантные войска РоссииМогилевская областьБелоруссияБезопасность
 
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