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На западе Москвы нашли тело девочки со следами укусов собаки
На западе Москвы нашли тело девочки со следами укусов собаки
Тело 14-летней девочки с укусами собаки и травмами, характерными для падения с высоты, нашли на улице Барклая в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T20:20
2021-03-14T23:53
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тело 14-летней девочки с укусами собаки и травмами, характерными для падения с высоты, нашли на улице Барклая в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.По данным ведомства, погибшая пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, ночью подростки оставались дома без взрослых. При этом в квартире находились два бойцовых американских стаффордширских терьера.Для выяснения обстоятельств смерти девочки началась проверка.Позднее старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по этому факту открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".При этом она уточнила, что, по предварительным данным СК, девочка в квартире находилась одна.Иванова добавила, что следователи опрашивают соседей, очевидцев и родственников погибшей. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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россия, москва, происшествия

На западе Москвы нашли тело девочки со следами укусов собаки

20:20 14.03.2021 (обновлено: 23:53 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тело 14-летней девочки с укусами собаки и травмами, характерными для падения с высоты, нашли на улице Барклая в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, погибшая пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, ночью подростки оставались дома без взрослых. При этом в квартире находились два бойцовых американских стаффордширских терьера.
Для выяснения обстоятельств смерти девочки началась проверка.
Позднее старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по этому факту открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
При этом она уточнила, что, по предварительным данным СК, девочка в квартире находилась одна.
Иванова добавила, что следователи опрашивают соседей, очевидцев и родственников погибшей. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Американский стаффордширский терьер - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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