https://ria.ru/20210314/tanki-1601161304.html

Эксперт назвал критические недостатки британских танков

Эксперт назвал критические недостатки британских танков

Британский танк "Челленджер-2" в существующем облике имеет ряд критических недостатков, которые невозможно изжить в рамках нынешней платформы, в частности,... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T17:35

2021-03-14T17:35

2021-03-14T17:48

т-72б3

т-14

виктор мураховский

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великобритания

технологии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Британский танк "Челленджер-2" в существующем облике имеет ряд критических недостатков, которые невозможно изжить в рамках нынешней платформы, в частности, устаревшее орудие боевой машины малоэффективно против других современных танков, но заменить "Челленджер" нечем, поэтому британцы планируют "паллиативные" мероприятия модернизации, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский.Как отметили ранее в комитете по обороне палаты общин британского парламента, в случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании. В качестве причины в отчете указывается устаревшая бронетехника.По его словам, на британскую машину установлено устаревшее нарезное орудие калибра 120 миллиметров, позволяющее применять номенклатуру боеприпасов с недостаточным могуществом воздействия по сильнозащищенным целям. "Фактически оно малоэффективно против большинства современных танков во фронтальной проекции, где они имеют максимальную защиту", - уточнил эксперт.Мураховский добавил, что в этом аспекте "Челленджер-2" "проигрывает не только нашим гладкоствольным орудиям калибра 125 миллиметров, способным применять управляемые снаряды, но и большинству иностранных аналогов".Также в "Челленджере-2" используется раздельно-картузное заряжание, с использованием отдельных запальных трубок, воспламеняющих метательный заряд, что сильно усложняет работу заряжающего. "При отсутствии автомата заряжания, как на наших танках, это приводит к низкой боевой скорострельности, особенно на ходу по пересеченной местности", - добавил специалист.Еще одна проблема "Челленджера" - устаревшая система управления огнем, в которой, например, отсутствует уже обычный для современных танков автомат сопровождения цели. "На всех наших современных машинах есть автомат сопровождения. А СУО Т-14 "Армата" не только автоматически сопровождает цели, он может их сам искать и идентифицировать без участия экипажа", - отметил эксперт.По словам Мураховского, британская машина имеет низкие характеристики подвижности из-за малой удельной мощности всего в 19 лошадиных сил на тонну. "Для сравнения: у последней версии российского Т-72Б3 удельная мощность превышает 24 лошадиных силы на тонну", - отметил главный редактор "Арсенала Отечества".Гидропневматическая подвеска британского танка также требует замены, так как ее возможности находятся на пределе по массе танка. При навесе дополнительного бронирования и оборудования в боевых условиях она продемонстрировала слабую надежность и не обеспечивала приемлемую плавность хода.

https://ria.ru/20210312/koshmar-1600967309.html

https://ria.ru/20210314/velikobritaniya-1601160519.html

https://ria.ru/20210305/su-57-1600119649.html

https://ria.ru/20210303/monstr-1599688679.html

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т-72б3, т-14, виктор мураховский, армата, великобритания, технологии, в мире