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Глава Приамурья пообещал обеспечить восемь удаленных сел сотовой связью
Глава Приамурья пообещал обеспечить восемь удаленных сел сотовой связью
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в ближайшие два года сотовой связью, включая доступ к интернету, будут обеспечены восемь отдаленных сел,... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T06:43
2021-03-14T08:08
россия
василий орлов
амурская область
благовещенск
селемджинский район
интернет
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в ближайшие два года сотовой связью, включая доступ к интернету, будут обеспечены восемь отдаленных сел, где проживают почти 2,5 тысячи человек, сообщает правительство региона.Министр цифрового развития и связи области Александр Курдюков доложил на рабочей встрече при губернаторе, что в 2020 году внесены изменения в федеральный закон "О связи", субъекты теперь получили право участвовать в создании, развитии и эксплуатации сетей связи. Сейчас в Приамурье 33 населенных пункта без сотовой связи, в них проживают почти 4 тысячи человек, в 100 населенных пунктах сигнал сотовой связи неустойчивый. Операторам с точки зрения коммерческих перспектив эти населенные пункты не интересны. Теперь по закону регион может субсидировать подготовку площадок и установку опор, чтобы потом передать их операторам для размещения базовых станций сотовой связи. Поучаствовать в проекте уже планирует один из операторов "большой тройки".В ближайшие два года планируют решить проблему восьми амурских сел из Зейского, Макаровского, Свободненского и Селемджинского районов, за счет областного бюджета будут построены антенно-мачтовые сооружения, интернет гарантировано появится, прежде всего, внутри населенного пункта в радиусе от каждой вышки примерно на 2-3 километра. Таких базовых станций в одном селе может быть несколько в зависимости от потребности.
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россия
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россия, василий орлов, амурская область, благовещенск, селемджинский район, интернет

Глава Приамурья пообещал обеспечить восемь удаленных сел сотовой связью

06:43 14.03.2021 (обновлено: 08:08 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в ближайшие два года сотовой связью, включая доступ к интернету, будут обеспечены восемь отдаленных сел, где проживают почти 2,5 тысячи человек, сообщает правительство региона.
Министр цифрового развития и связи области Александр Курдюков доложил на рабочей встрече при губернаторе, что в 2020 году внесены изменения в федеральный закон "О связи", субъекты теперь получили право участвовать в создании, развитии и эксплуатации сетей связи. Сейчас в Приамурье 33 населенных пункта без сотовой связи, в них проживают почти 4 тысячи человек, в 100 населенных пунктах сигнал сотовой связи неустойчивый. Операторам с точки зрения коммерческих перспектив эти населенные пункты не интересны. Теперь по закону регион может субсидировать подготовку площадок и установку опор, чтобы потом передать их операторам для размещения базовых станций сотовой связи. Поучаствовать в проекте уже планирует один из операторов "большой тройки".

"Прошу до конца марта проработать этот проект более детально и к 1 апреля предоставить мне результат. Нужно более подробно посмотреть в разрезе конкретных населенных пунктов стоимость работ, численность населения и удаленность до ближайшей базовой станции. Реализация будет, как я вижу из предложения, в ближайшие два года. Для начала нужна программа на 2021 год. То есть не все сразу. Предпочтения будем отдавать самым нуждающимся: тем населенным пунктам, куда вообще невозможно дозвониться. Нужно решать эту проблему", - сказал Орлов.

В ближайшие два года планируют решить проблему восьми амурских сел из Зейского, Макаровского, Свободненского и Селемджинского районов, за счет областного бюджета будут построены антенно-мачтовые сооружения, интернет гарантировано появится, прежде всего, внутри населенного пункта в радиусе от каждой вышки примерно на 2-3 километра. Таких базовых станций в одном селе может быть несколько в зависимости от потребности.
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
6 марта, 11:00
Глава Приамурья рассказал о действии "сельской ипотеки" в регионе
 
РоссияВасилий ОрловАмурская областьБлаговещенскСелемджинский районИнтернет
 
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