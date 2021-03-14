https://ria.ru/20210314/svyaz-1601119837.html

Глава Приамурья пообещал обеспечить восемь удаленных сел сотовой связью

Глава Приамурья пообещал обеспечить восемь удаленных сел сотовой связью

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в ближайшие два года сотовой связью, включая доступ к интернету, будут обеспечены восемь отдаленных сел,... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T06:43

2021-03-14T06:43

2021-03-14T08:08

россия

василий орлов

амурская область

благовещенск

селемджинский район

интернет

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в ближайшие два года сотовой связью, включая доступ к интернету, будут обеспечены восемь отдаленных сел, где проживают почти 2,5 тысячи человек, сообщает правительство региона.Министр цифрового развития и связи области Александр Курдюков доложил на рабочей встрече при губернаторе, что в 2020 году внесены изменения в федеральный закон "О связи", субъекты теперь получили право участвовать в создании, развитии и эксплуатации сетей связи. Сейчас в Приамурье 33 населенных пункта без сотовой связи, в них проживают почти 4 тысячи человек, в 100 населенных пунктах сигнал сотовой связи неустойчивый. Операторам с точки зрения коммерческих перспектив эти населенные пункты не интересны. Теперь по закону регион может субсидировать подготовку площадок и установку опор, чтобы потом передать их операторам для размещения базовых станций сотовой связи. Поучаствовать в проекте уже планирует один из операторов "большой тройки".В ближайшие два года планируют решить проблему восьми амурских сел из Зейского, Макаровского, Свободненского и Селемджинского районов, за счет областного бюджета будут построены антенно-мачтовые сооружения, интернет гарантировано появится, прежде всего, внутри населенного пункта в радиусе от каждой вышки примерно на 2-3 километра. Таких базовых станций в одном селе может быть несколько в зависимости от потребности.

https://ria.ru/20210306/ipoteka-1600185390.html

россия

амурская область

благовещенск

селемджинский район

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россия, василий орлов, амурская область, благовещенск, селемджинский район, интернет