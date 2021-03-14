https://ria.ru/20210314/svyaschennik-1601181842.html

В Крыму один человек погиб в ДТП

В Крыму один человек погиб в ДТП

Следователи начали проверку по факту дорожной аварии в Крыму с участием сотрудника полиции, в результате которой погиб человек, еще трое получили травмы,... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T23:26

2021-03-14T23:26

2021-03-14T23:26

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту дорожной аварии в Крыму с участием сотрудника полиции, в результате которой погиб человек, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба регионального ГСУСК РФ.Следователями установлено, что сотрудник полиции за рулем автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем Peugeot, а затем после лобового столкновения с автомобилем "Славута" вылетел на обочину, где опрокинулся.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшим является местный священник из Раздольненского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В пресс-службе МВД по республике отметили, что сотрудник полиции ехал на личном автомобиле во внеслужебное время.

https://ria.ru/20210314/dtp-1601164203.html

https://ria.ru/20210314/dtp-1601148062.html

россия

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, происшествия