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В Крыму один человек погиб в ДТП
В Крыму один человек погиб в ДТП
Следователи начали проверку по факту дорожной аварии в Крыму с участием сотрудника полиции, в результате которой погиб человек, еще трое получили травмы,... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T23:26
2021-03-14T23:26
2021-03-14T23:26
россия
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту дорожной аварии в Крыму с участием сотрудника полиции, в результате которой погиб человек, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба регионального ГСУСК РФ.Следователями установлено, что сотрудник полиции за рулем автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем Peugeot, а затем после лобового столкновения с автомобилем "Славута" вылетел на обочину, где опрокинулся.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшим является местный священник из Раздольненского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В пресс-службе МВД по республике отметили, что сотрудник полиции ехал на личном автомобиле во внеслужебное время.
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россия, республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости.
Следователи начали проверку по факту дорожной аварии в Крыму
с участием сотрудника полиции, в результате которой погиб человек, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба регионального ГСУСК РФ.
"Проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Красноперекопск – Симферополь Первомайского района, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Следователями установлено, что сотрудник полиции за рулем автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем Peugeot, а затем после лобового столкновения с автомобилем "Славута" вылетел на обочину, где опрокинулся.
"В результате ДТП погиб 36-летний житель поселка Раздольное, находившийся за рулем автомобиля "Славута". Его супруга, водитель Peugeot и водитель Mazda находятся в больнице с различными травмами", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшим является местный священник из Раздольненского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пресс-службе МВД по республике отметили, что сотрудник полиции ехал на личном автомобиле во внеслужебное время.
"В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности", - отметили в ведомстве.