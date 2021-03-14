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В Крыму один человек погиб в ДТП
В Крыму один человек погиб в ДТП
Следователи начали проверку по факту дорожной аварии в Крыму с участием сотрудника полиции, в результате которой погиб человек, еще трое получили травмы,... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T23:26
2021-03-14T23:26
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту дорожной аварии в Крыму с участием сотрудника полиции, в результате которой погиб человек, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба регионального ГСУСК РФ.Следователями установлено, что сотрудник полиции за рулем автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем Peugeot, а затем после лобового столкновения с автомобилем "Славута" вылетел на обочину, где опрокинулся.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшим является местный священник из Раздольненского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В пресс-службе МВД по республике отметили, что сотрудник полиции ехал на личном автомобиле во внеслужебное время.
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россия
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россия, республика крым, происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП

23:26 14.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту дорожной аварии в Крыму с участием сотрудника полиции, в результате которой погиб человек, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба регионального ГСУСК РФ.

"Проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Красноперекопск – Симферополь Первомайского района, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
Вчера, 18:14
В ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек
Следователями установлено, что сотрудник полиции за рулем автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем Peugeot, а затем после лобового столкновения с автомобилем "Славута" вылетел на обочину, где опрокинулся.

"В результате ДТП погиб 36-летний житель поселка Раздольное, находившийся за рулем автомобиля "Славута". Его супруга, водитель Peugeot и водитель Mazda находятся в больнице с различными травмами", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшим является местный священник из Раздольненского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП во Владивостоке, в результате которого погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
Вчера, 15:05
В Приморском крае автоинспектор погиб в ДТП
В пресс-службе МВД по республике отметили, что сотрудник полиции ехал на личном автомобиле во внеслужебное время.

"В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности", - отметили в ведомстве.

 
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