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В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Не менее 15 человек получили ранения в результате стрельбы в американском Чикаго, двое при этом скончались, сообщает газета Chicago Tribune. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T19:11
2021-03-14T19:11
чикаго
сша
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Не менее 15 человек получили ранения в результате стрельбы в американском Чикаго, двое при этом скончались, сообщает газета Chicago Tribune.Как сообщает газета со ссылкой на местную полицию, стрельба произошла на вечеринке в воскресенье, около 4.40 по местному времени (около 12.40 мск) полиция и пожарные службы получили сообщения о происшествии. Вечеринка проходила на территории предприятия, которое, судя по словам полиции, занимается буксировкой автомобилей, там также располагается бар. Полиция пока не установила причину стрельбы, на месте происшествия было найдено четыре пистолета.Как отметила полиция, инспекторы продолжают предварительное расследование и опрос свидетелей, задержания пока не проводились.
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чикаго, сша, в мире

В США два человека погибли при стрельбе

19:11 14.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Не менее 15 человек получили ранения в результате стрельбы в американском Чикаго, двое при этом скончались, сообщает газета Chicago Tribune.
Как сообщает газета со ссылкой на местную полицию, стрельба произошла на вечеринке в воскресенье, около 4.40 по местному времени (около 12.40 мск) полиция и пожарные службы получили сообщения о происшествии. Вечеринка проходила на территории предприятия, которое, судя по словам полиции, занимается буксировкой автомобилей, там также располагается бар. Полиция пока не установила причину стрельбы, на месте происшествия было найдено четыре пистолета.
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Как отметила полиция, инспекторы продолжают предварительное расследование и опрос свидетелей, задержания пока не проводились.
 
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