https://ria.ru/20210314/strategiya-1601124169.html

Замглавы ЕК Тиммерманс назвал стратегию Евросоюза по вакцинации ошибочной

Замглавы ЕК Тиммерманс назвал стратегию Евросоюза по вакцинации ошибочной

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что Евросоюз не избежал ошибок в стратегии по вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил в... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T09:16

2021-03-14T09:16

2021-03-14T09:58

вакцина astrazeneca

вакцина pfizer/biontech

вакцина "спутник v"

astrazeneca

pfizer, inc.

франс тиммерманс

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

европа

италия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что Евросоюз не избежал ошибок в стратегии по вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил в интервью Tagesspiegel AM Sonntag.При этом Тиммерманс призвал подводить итоги уже после пандемии: тогда можно будет увидеть, что было ошибочным, а что правильным. Совместный заказ вакцин он назвал верным решением, хотя отметил, что это соглашение отвечает интересам более богатых стран, таких как Германия.Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы четыре вакцины: от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Кроме того, Еврокомиссия заключила контракты на поставки французско-британского препарата Sanofi-GSK и немецкого CureVac, но их производители пока не подали заявки на регистрацию.Планировалось, что Евросоюз получит не менее 2,3 миллиарда доз вакцин и к середине сентября сможет привить 70 процентов населения. Но в последние недели возникли проблемы с поставками препарата от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, так что планы по вакцинации могут сорваться.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу российской вакцины "Спутник V". Ее проверят на соответствие европейским стандартам эффективности, безопасности и качества. Рассмотрение пройдет по ускоренной процедуре, но сроки одобрения не назывались.Российский фонд прямых инвестиций заключил со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech соглашение о производстве "Спутника V" в Испании, а в июле вакцину начнут делать в Италии.

https://ria.ru/20210313/vaktsina-1601103106.html

европа

италия

испания

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