https://ria.ru/20210314/stereotipy-1601134176.html

Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей

Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей

О каждом народе существуют стереотипы, рассказал французскому изданию Le Figaro историк и специалист по туризму Лоран Тиссо. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T11:42

2021-03-14T11:42

2021-03-14T11:42

россия

великобритания

франция

германия

китай

европа

италия

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. О каждом народе существуют стереотипы, рассказал французскому изданию Le Figaro историк и специалист по туризму Лоран Тиссо.Так историк рассказал, что в мире широко распространен стереотип о бабниках-итальянцах, плохо пахнущих французах, необразованных американцах, пьянствующих британцах, бескультурных китайцах и немцах, путешествующих в носках и сандалиях.Что касается россиян, то, по словам Тиссо, их считают шумными, грубыми, невежливыми и даже асоциальными. При этом, как подчеркнул эксперт, у этих мифов есть историческое объяснение: страна была "замкнута в себе" на протяжении долгого времени, а ее жители начали путешествовать по Европе и Западу после падения берлинской стены.Иностранцы, по его словам, считают российских олигархов бизнесменами, которые не могут жить без шуб и дорогих часов. В общении же русских упрекают за неумение притворяться: если они чем-то недовольны, то об этом станет известно всем вокруг.Ранее немецкий фотограф Франк Херфорт рассказал, что русские, вопреки мифам об их угрюмости и необщительности, веселые, открытые и гостеприимные. Он также отметил тот факт, что для жителей страны на первом месте стоит семья.Полный текст читайте на ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210302/frantsuz-1599608341.html

россия

великобритания

франция

германия

китай

европа

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, франция, германия, китай, европа, италия, в мире