https://ria.ru/20210314/sputnik-1601169112.html

С борта МКС запустили восемь спутников

С борта МКС запустили восемь спутников

С борта МКС запустили восемь малых космических аппаратов, трансляция шла на YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T19:24

2021-03-14T19:24

2021-03-14T22:44

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

cygnus

парагвай

израиль

филиппины

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С борта МКС запустили восемь малых космических аппаратов, трансляция шла на YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.Платформу с пусковыми контейнерами вынесли наружу через шлюзовую камеру японского модуля Kibo, затем ее захватил манипулятор и перевел в положение для запуска.После этого в космос отправились восемь спутников: японские OPUSAT-2, Tsuru, RSP-01, WARP-01 и STARS-EC, парагвайский Guaranisat-1, филиппинский Maya-2 и израильский TAUSAT-1.Аппараты доставил на станцию американский грузовой корабль Cygnus в феврале.Малые спутники регулярно запускают с борта МКС. В ноябре перед аналогичной процедурой НАСА запретило экипажу станции публиковать в соцсетях фотографии аппаратов.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210311/kosmos-1600816333.html

https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html

парагвай

израиль

филиппины

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, парагвай, израиль, филиппины, в мире