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С борта МКС запустили восемь спутников
С борта МКС запустили восемь спутников
С борта МКС запустили восемь малых космических аппаратов, трансляция шла на YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T19:24
2021-03-14T22:44
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
cygnus
парагвай
израиль
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С борта МКС запустили восемь малых космических аппаратов, трансляция шла на YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.Платформу с пусковыми контейнерами вынесли наружу через шлюзовую камеру японского модуля Kibo, затем ее захватил манипулятор и перевел в положение для запуска.После этого в космос отправились восемь спутников: японские OPUSAT-2, Tsuru, RSP-01, WARP-01 и STARS-EC, парагвайский Guaranisat-1, филиппинский Maya-2 и израильский TAUSAT-1.Аппараты доставил на станцию американский грузовой корабль Cygnus в феврале.Малые спутники регулярно запускают с борта МКС. В ноябре перед аналогичной процедурой НАСА запретило экипажу станции публиковать в соцсетях фотографии аппаратов.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210311/kosmos-1600816333.html
https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html
парагвай
израиль
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, парагвай, израиль, филиппины, в мире

С борта МКС запустили восемь спутников

19:24 14.03.2021 (обновлено: 22:44 14.03.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С борта МКС запустили восемь малых космических аппаратов, трансляция шла на YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.
Платформу с пусковыми контейнерами вынесли наружу через шлюзовую камеру японского модуля Kibo, затем ее захватил манипулятор и перевел в положение для запуска.
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После этого в космос отправились восемь спутников: японские OPUSAT-2, Tsuru, RSP-01, WARP-01 и STARS-EC, парагвайский Guaranisat-1, филиппинский Maya-2 и израильский TAUSAT-1.
Аппараты доставил на станцию американский грузовой корабль Cygnus в феврале.
Малые спутники регулярно запускают с борта МКС. В ноябре перед аналогичной процедурой НАСА запретило экипажу станции публиковать в соцсетях фотографии аппаратов.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusПарагвайИзраильФилиппиныВ мире
 
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