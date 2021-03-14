https://ria.ru/20210314/sputnik-1601146355.html

Посол Бахрейна сообщил о намерении страны производить "Спутник V"

Посол Бахрейна сообщил о намерении страны производить "Спутник V"

Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ Ахмад... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T14:50

2021-03-14T14:50

2021-03-14T14:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

персидский залив

бахрейн

в мире

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ Ахмад ас-Саати.Дипломат отметил, что свяжется с российскими лабораториями и органами для обсуждения этого вопроса. Он подчеркнул, что Персидский залив постоянно нуждается в вакцинах, этот регион открыт для торговли и туризма.Он подчеркнул, что территория, финансирование и желание для создания лаборатории имеются, но Бахрейну "необходимы российская наука и опыт в этой сфере".По его словам, Бахрейн получил первую партию вакцины примерно месяц назад, спрос на нее оказался очень высоким "несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин". Посол объяснил причину спроса высокой эффективностью вакцины.

https://ria.ru/20210314/analizy-1601128389.html

персидский залив

бахрейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, персидский залив, бахрейн, в мире