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Посол Бахрейна сообщил о намерении страны производить "Спутник V"
Посол Бахрейна сообщил о намерении страны производить "Спутник V"
Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ Ахмад... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:50
2021-03-14T14:50
2021-03-14T14:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
персидский залив
бахрейн
в мире
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ Ахмад ас-Саати.Дипломат отметил, что свяжется с российскими лабораториями и органами для обсуждения этого вопроса. Он подчеркнул, что Персидский залив постоянно нуждается в вакцинах, этот регион открыт для торговли и туризма.Он подчеркнул, что территория, финансирование и желание для создания лаборатории имеются, но Бахрейну "необходимы российская наука и опыт в этой сфере".По его словам, Бахрейн получил первую партию вакцины примерно месяц назад, спрос на нее оказался очень высоким "несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин". Посол объяснил причину спроса высокой эффективностью вакцины.
https://ria.ru/20210314/analizy-1601128389.html
персидский залив
бахрейн
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, персидский залив, бахрейн, в мире