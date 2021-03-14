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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210314/sputnik-1601146355.html
Посол Бахрейна сообщил о намерении страны производить "Спутник V"
Посол Бахрейна сообщил о намерении страны производить "Спутник V"
Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ Ахмад... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:50
2021-03-14T14:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
персидский залив
бахрейн
в мире
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ Ахмад ас-Саати.Дипломат отметил, что свяжется с российскими лабораториями и органами для обсуждения этого вопроса. Он подчеркнул, что Персидский залив постоянно нуждается в вакцинах, этот регион открыт для торговли и туризма.Он подчеркнул, что территория, финансирование и желание для создания лаборатории имеются, но Бахрейну "необходимы российская наука и опыт в этой сфере".По его словам, Бахрейн получил первую партию вакцины примерно месяц назад, спрос на нее оказался очень высоким "несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин". Посол объяснил причину спроса высокой эффективностью вакцины.
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персидский залив
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, персидский залив, бахрейн, в мире

Посол Бахрейна сообщил о намерении страны производить "Спутник V"

14:50 14.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Власти Бахрейна заинтересованы в производстве на своей территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ Ахмад ас-Саати.

"Бахрейн крайне заинтересован в сотрудничестве с РФ в производстве вакцин. Есть принципиальная договоренность и предложения от Бахрейна Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Мы хотим создать небольшую лабораторию для производства вакцин не только от коронавируса. Начнем с вакцины "Спутник V", она станет основой, со временем начнем производство вакцин от гриппа и других заразных болезней", - заявил посол.

Дипломат отметил, что свяжется с российскими лабораториями и органами для обсуждения этого вопроса. Он подчеркнул, что Персидский залив постоянно нуждается в вакцинах, этот регион открыт для торговли и туризма.
Он подчеркнул, что территория, финансирование и желание для создания лаборатории имеются, но Бахрейну "необходимы российская наука и опыт в этой сфере".
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"Если это произойдет, Бахрейн станет центром российской фармацевтики в регионе", - заявил ас-Саати. Посол не исключил, что после создания лаборатории по производству вакцин сотрудничество может перейти в новый формат, например, в Бахрейне могут быть открыты совместные медицинские центры и больницы.

По его словам, Бахрейн получил первую партию вакцины примерно месяц назад, спрос на нее оказался очень высоким "несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин". Посол объяснил причину спроса высокой эффективностью вакцины.

"Поначалу был спрос на китайскую вакцину, но после получения российской вырос спрос именно на нее, партия закончилась очень быстро. Мы запросили следующую партию", - рассказал посол, добавив, что после второй Бахрейн запросил уже и третью партию вакцины из-за высокого спроса на нее.

 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Персидский заливБахрейнВ мире
 
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