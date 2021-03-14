https://ria.ru/20210314/soboleznovaniya-1601134771.html
Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
Скончавшийся сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев был открытым и ответственным политиком, заявил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T11:54
2021-03-14T11:54
2021-03-14T11:54
михаил пономарев
александр моор
совет федерации рф
тюменская областная дума
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Скончавшийся сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев был открытым и ответственным политиком, заявил губернатор региона Александр Моор.Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.
https://ria.ru/20210313/ponomarev-1601109129.html
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михаил пономарев, александр моор, совет федерации рф, тюменская областная дума, тюменская область