https://ria.ru/20210314/soboleznovaniya-1601134771.html

Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева

Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева

Скончавшийся сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев был открытым и ответственным политиком, заявил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T11:54

2021-03-14T11:54

2021-03-14T11:54

михаил пономарев

александр моор

совет федерации рф

тюменская областная дума

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Скончавшийся сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев был открытым и ответственным политиком, заявил губернатор региона Александр Моор.Ранее в субботу о кончине Пономарева на 68-м году жизни РИА Новости сообщил источник в Совфеде. По словам собеседника агентства, причина смерти сенатора - остановка сердца. Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета.

https://ria.ru/20210313/ponomarev-1601109129.html

тюменская область

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михаил пономарев, александр моор, совет федерации рф, тюменская областная дума, тюменская область