https://ria.ru/20210314/skandal-1601181182.html
В больнице разгорелся скандал из-за публикации фото с органами пациентов
В больнице разгорелся скандал из-за публикации фото с органами пациентов
В Мичигане разгорелся скандал в больнице, сотрудники которой выкладывали в Instagram снимки внутренних органов пациентов. Об этом инциденте рассказали в... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T23:14
2021-03-14T23:14
2021-03-14T23:32
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Мичигане разгорелся скандал в больнице, сотрудники которой выкладывали в Instagram снимки внутренних органов пациентов. Об этом инциденте рассказали в репортаже местного телеканала Wood TV. Как рассказывают журналисты, работники больницы выкладывали кадры с операций и предлагали подписчикам угадать вес удаленного органа или длину отрезанной фиброзной ткани. Отмечается, что фото были сделаны в операционной, на некоторых в кадр попали пациенты, лежащие на операционном столе. После запроса журналистов дать комментарии аккаунт был удален. Сообщается также, что руководство больницы, в которой произошел скандал, принесло извинения, подчеркнув, что подобное поведение не соответствует правилам и уставу медицинского учреждения.
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здоровье - общество, мичиган, сша, в мире
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
В Мичигане
разгорелся скандал в больнице, сотрудники которой выкладывали в Instagram снимки внутренних органов пациентов. Об этом инциденте рассказали в репортаже местного телеканала Wood TV
.
Как рассказывают журналисты, работники больницы выкладывали кадры с операций и предлагали подписчикам угадать вес удаленного органа или длину отрезанной фиброзной ткани. Отмечается, что фото были сделаны в операционной, на некоторых в кадр попали пациенты, лежащие на операционном столе.
После запроса журналистов дать комментарии аккаунт был удален. Сообщается также, что руководство больницы, в которой произошел скандал, принесло извинения, подчеркнув, что подобное поведение не соответствует правилам и уставу медицинского учреждения.