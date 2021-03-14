https://ria.ru/20210314/skandal-1601181182.html

В больнице разгорелся скандал из-за публикации фото с органами пациентов

В больнице разгорелся скандал из-за публикации фото с органами пациентов

В Мичигане разгорелся скандал в больнице, сотрудники которой выкладывали в Instagram снимки внутренних органов пациентов. Об этом инциденте рассказали в... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T23:14

2021-03-14T23:14

2021-03-14T23:32

здоровье - общество

мичиган

сша

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Мичигане разгорелся скандал в больнице, сотрудники которой выкладывали в Instagram снимки внутренних органов пациентов. Об этом инциденте рассказали в репортаже местного телеканала Wood TV. Как рассказывают журналисты, работники больницы выкладывали кадры с операций и предлагали подписчикам угадать вес удаленного органа или длину отрезанной фиброзной ткани. Отмечается, что фото были сделаны в операционной, на некоторых в кадр попали пациенты, лежащие на операционном столе. После запроса журналистов дать комментарии аккаунт был удален. Сообщается также, что руководство больницы, в которой произошел скандал, принесло извинения, подчеркнув, что подобное поведение не соответствует правилам и уставу медицинского учреждения.

https://ria.ru/20190327/1552141470.html

мичиган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, мичиган, сша, в мире