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В больнице разгорелся скандал из-за публикации фото с органами пациентов
В больнице разгорелся скандал из-за публикации фото с органами пациентов
В Мичигане разгорелся скандал в больнице, сотрудники которой выкладывали в Instagram снимки внутренних органов пациентов. Об этом инциденте рассказали в... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T23:14
2021-03-14T23:32
здоровье - общество
мичиган
сша
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Мичигане разгорелся скандал в больнице, сотрудники которой выкладывали в Instagram снимки внутренних органов пациентов. Об этом инциденте рассказали в репортаже местного телеканала Wood TV. Как рассказывают журналисты, работники больницы выкладывали кадры с операций и предлагали подписчикам угадать вес удаленного органа или длину отрезанной фиброзной ткани. Отмечается, что фото были сделаны в операционной, на некоторых в кадр попали пациенты, лежащие на операционном столе. После запроса журналистов дать комментарии аккаунт был удален. Сообщается также, что руководство больницы, в которой произошел скандал, принесло извинения, подчеркнув, что подобное поведение не соответствует правилам и уставу медицинского учреждения.
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здоровье - общество, мичиган, сша, в мире

В больнице разгорелся скандал из-за публикации фото с органами пациентов

23:14 14.03.2021 (обновлено: 23:32 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Операционная
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Мичигане разгорелся скандал в больнице, сотрудники которой выкладывали в Instagram снимки внутренних органов пациентов. Об этом инциденте рассказали в репортаже местного телеканала Wood TV.
Как рассказывают журналисты, работники больницы выкладывали кадры с операций и предлагали подписчикам угадать вес удаленного органа или длину отрезанной фиброзной ткани. Отмечается, что фото были сделаны в операционной, на некоторых в кадр попали пациенты, лежащие на операционном столе.
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После запроса журналистов дать комментарии аккаунт был удален. Сообщается также, что руководство больницы, в которой произошел скандал, принесло извинения, подчеркнув, что подобное поведение не соответствует правилам и уставу медицинского учреждения.
 
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