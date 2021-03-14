https://ria.ru/20210314/salfetki-1601135224.html

РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты

РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты

Российские заведения общественного питания допустили возможность повышения цен из-за подорожания продуктов питания, сообщает РБК. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T12:01

2021-03-14T12:01

2021-03-14T12:01

макдоналдс

kfc

экономика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские заведения общественного питания допустили возможность повышения цен из-за подорожания продуктов питания, сообщает РБК.Так, согласно мнению бизнесменов, наибольший рост цен наблюдается на курятину. Однако многие рестораторы заявили о готовности адаптироваться к новым обстоятельствам. Основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов и основатель "Теремка" Михаил Гончаров заявили, что пересмотрят цены на свои блюда.При этом Гончаров также рассказал, что для выхода из сложившейся ситуации, на фуд-кортах вернули менее красивые пластиковые столовые приборы старого образца и отказались от салфеток более высокого качества.В сети ресторанов KFC рассказали, что благодаря большим объемам закупок и прямой работе с поставщиками подорожание было не таким значительным как в рознице. Кроме того, там отметили, что периодически проводят корректировку цен на некоторые позиции в меню. В свою очередь, представители "Макдоналдса" заявили, что не собираются повышать цены вовсе.Ранее в России ввели постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги: если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.

https://ria.ru/20210309/feyki-1600393131.html

https://ria.ru/20210228/tochka-1599349875.html

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макдоналдс, kfc, экономика