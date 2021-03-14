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РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
Российские заведения общественного питания допустили возможность повышения цен из-за подорожания продуктов питания, сообщает РБК. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T12:01
2021-03-14T12:01
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские заведения общественного питания допустили возможность повышения цен из-за подорожания продуктов питания, сообщает РБК.Так, согласно мнению бизнесменов, наибольший рост цен наблюдается на курятину. Однако многие рестораторы заявили о готовности адаптироваться к новым обстоятельствам. Основатель ресторанов "Мясо &amp; Рыба" Сергей Миронов и основатель "Теремка" Михаил Гончаров заявили, что пересмотрят цены на свои блюда.При этом Гончаров также рассказал, что для выхода из сложившейся ситуации, на фуд-кортах вернули менее красивые пластиковые столовые приборы старого образца и отказались от салфеток более высокого качества.В сети ресторанов KFC рассказали, что благодаря большим объемам закупок и прямой работе с поставщиками подорожание было не таким значительным как в рознице. Кроме того, там отметили, что периодически проводят корректировку цен на некоторые позиции в меню. В свою очередь, представители "Макдоналдса" заявили, что не собираются повышать цены вовсе.Ранее в России ввели постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги: если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.
https://ria.ru/20210309/feyki-1600393131.html
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макдоналдс, kfc, экономика

РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты

12:01 14.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудница ресторана быстрого питания в защитной маске в Екатеринбурге
Сотрудница ресторана быстрого питания в защитной маске в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские заведения общественного питания допустили возможность повышения цен из-за подорожания продуктов питания, сообщает РБК.
Так, согласно мнению бизнесменов, наибольший рост цен наблюдается на курятину. Однако многие рестораторы заявили о готовности адаптироваться к новым обстоятельствам.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 02:25
СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
Основатель ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов и основатель "Теремка" Михаил Гончаров заявили, что пересмотрят цены на свои блюда.
При этом Гончаров также рассказал, что для выхода из сложившейся ситуации, на фуд-кортах вернули менее красивые пластиковые столовые приборы старого образца и отказались от салфеток более высокого качества.
"Лучше использовать салфетки поскромнее, но остаться с прежними ценами и прежним качеством блюд", — отметил он.
В сети ресторанов KFC рассказали, что благодаря большим объемам закупок и прямой работе с поставщиками подорожание было не таким значительным как в рознице. Кроме того, там отметили, что периодически проводят корректировку цен на некоторые позиции в меню.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 21:06
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
В свою очередь, представители "Макдоналдса" заявили, что не собираются повышать цены вовсе.
Ранее в России ввели постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги: если рост стоимости продуктов будет сильно опережать темпы инфляции, профильные министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.
 
МакдоналдсKFCЭкономика
 
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