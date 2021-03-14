https://ria.ru/20210314/salat-1601123019.html
Врач рассказал, насколько вреден салат из огурцов и помидоров
Врач рассказал, насколько вреден салат из огурцов и помидоров
Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, стоит ли верить популярному мифу о том, что сочетание огурцов и помидоров в салате опасно для... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T08:38
2021-03-14T08:38
2021-03-14T11:28
алексей ковальков
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, стоит ли верить популярному мифу о том, что сочетание огурцов и помидоров в салате опасно для здоровья. Об этом он рассказал на YouTube-канале.Врач напомнил, что в течение дня человек съедает множество различных продуктов, которые могут оставаться в желудочно-кишечном тракте часами или сутками.Ранее Ковальков посоветовал начинать приемы пищи с горсти отрубей, чтобы избежать переедания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/salat-1591279893.html
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