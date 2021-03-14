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Врач рассказал, насколько вреден салат из огурцов и помидоров
Врач рассказал, насколько вреден салат из огурцов и помидоров
Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, стоит ли верить популярному мифу о том, что сочетание огурцов и помидоров в салате опасно для... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T08:38
2021-03-14T11:28
алексей ковальков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, стоит ли верить популярному мифу о том, что сочетание огурцов и помидоров в салате опасно для здоровья. Об этом он рассказал на YouTube-канале.Врач напомнил, что в течение дня человек съедает множество различных продуктов, которые могут оставаться в желудочно-кишечном тракте часами или сутками.Ранее Ковальков посоветовал начинать приемы пищи с горсти отрубей, чтобы избежать переедания.
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алексей ковальков, общество

Врач рассказал, насколько вреден салат из огурцов и помидоров

08:38 14.03.2021 (обновлено: 11:28 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, стоит ли верить популярному мифу о том, что сочетание огурцов и помидоров в салате опасно для здоровья. Об этом он рассказал на YouTube-канале.
Врач напомнил, что в течение дня человек съедает множество различных продуктов, которые могут оставаться в желудочно-кишечном тракте часами или сутками.

"И вот вы съедаете, а там все равно все это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть все, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землей", — заключил он.

Ранее Ковальков посоветовал начинать приемы пищи с горсти отрубей, чтобы избежать переедания.
Салат из тыквы и шпината - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 02:00Сказано в эфире
Салатом по инфекции: назван эффективный способ поддержки иммунитета
 
Алексей КовальковОбщество
 
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