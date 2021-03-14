https://ria.ru/20210314/riski-1601039942.html

Аналитик назвал основные риски для ваших финансов

Аналитик назвал основные риски для ваших финансов

Прежде всего это кризисы, которые наводят панику на фондовых рынках достаточно регулярно. Это не должно пугать: кризисы также неизбежны и регулярны, как и рост. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T02:13

2021-03-14T02:13

2021-03-14T11:29

денис бадьянов

россия

цены на нефть

общество

экономика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Прежде всего это кризисы, которые наводят панику на фондовых рынках достаточно регулярно. Это не должно пугать: кризисы также неизбежны и регулярны, как и рост. Сначала напряжение копится несколько лет, а затем на рынки приходит "черный лебедь", рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.Речь идет о событии, которое возникает неожиданно и имеет непредсказуемые последствия для рынков, экономики или человечества в целом. Самый яркий пример — пандемия коронавируса, обрушившая мировые рынки и обернувшаяся масштабными переменами для всего человечества.Предвидеть их невозможно, но грамотному инвестору нужно быть готовым к диверсификации своих рисков, ведь, помимо секторов, наиболее пострадавших от кризиса, могут быть и бенефициары. Например, в прошлом году на фоне падения акций нефтяных компаний активно росли бумаги фармсектора, IT-компаний, досуговых сервисов и дистанционного обучения.Бывает, что брешь в ваших финансах пробивают личные проблемы. На случай непредвиденных расходов или потери дохода ряд финансовых активов следует держать в легком доступе, чтобы ими было легко воспользоваться. Эксперт рекомендует до начала прогнозируемого кризиса успеть закрыть личные долги и небольшие кредиты, чтобы у семьи не было дополнительной финансовой нагрузки. По словам Бадьянова, нужен запас на три-шесть месяцев обычной жизни, плюс важно детально учесть все доходы и расходы — здесь могут подстерегать сюрпризы.

https://ria.ru/20210218/depozit-1597836346.html

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2021

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денис бадьянов, россия, цены на нефть, общество, экономика