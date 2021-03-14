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Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
Прежде всего это кризисы, которые наводят панику на фондовых рынках достаточно регулярно. Это не должно пугать: кризисы также неизбежны и регулярны, как и рост. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T02:13
2021-03-14T02:13
2021-03-14T11:29
денис бадьянов
россия
цены на нефть
общество
экономика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Прежде всего это кризисы, которые наводят панику на фондовых рынках достаточно регулярно. Это не должно пугать: кризисы также неизбежны и регулярны, как и рост. Сначала напряжение копится несколько лет, а затем на рынки приходит "черный лебедь", рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.Речь идет о событии, которое возникает неожиданно и имеет непредсказуемые последствия для рынков, экономики или человечества в целом. Самый яркий пример — пандемия коронавируса, обрушившая мировые рынки и обернувшаяся масштабными переменами для всего человечества.Предвидеть их невозможно, но грамотному инвестору нужно быть готовым к диверсификации своих рисков, ведь, помимо секторов, наиболее пострадавших от кризиса, могут быть и бенефициары. Например, в прошлом году на фоне падения акций нефтяных компаний активно росли бумаги фармсектора, IT-компаний, досуговых сервисов и дистанционного обучения.Бывает, что брешь в ваших финансах пробивают личные проблемы. На случай непредвиденных расходов или потери дохода ряд финансовых активов следует держать в легком доступе, чтобы ими было легко воспользоваться. Эксперт рекомендует до начала прогнозируемого кризиса успеть закрыть личные долги и небольшие кредиты, чтобы у семьи не было дополнительной финансовой нагрузки. По словам Бадьянова, нужен запас на три-шесть месяцев обычной жизни, плюс важно детально учесть все доходы и расходы — здесь могут подстерегать сюрпризы.
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РИА Новости
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денис бадьянов, россия, цены на нефть, общество, экономика
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Прежде всего это кризисы, которые наводят панику на фондовых рынках достаточно регулярно. Это не должно пугать: кризисы также неизбежны и регулярны, как и рост. Сначала напряжение копится несколько лет, а затем на рынки приходит "черный лебедь", рассказал агентству "Прайм
" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.
Речь идет о событии, которое возникает неожиданно и имеет непредсказуемые последствия для рынков, экономики
или человечества в целом. Самый яркий пример — пандемия коронавируса, обрушившая мировые рынки и обернувшаяся масштабными переменами для всего человечества.
Предвидеть их невозможно, но грамотному инвестору нужно быть готовым к диверсификации своих рисков, ведь, помимо секторов, наиболее пострадавших от кризиса, могут быть и бенефициары. Например, в прошлом году на фоне падения акций нефтяных компаний активно росли бумаги фармсектора, IT-компаний, досуговых сервисов и дистанционного обучения.
Бывает, что брешь в ваших финансах пробивают личные проблемы. На случай непредвиденных расходов или потери дохода ряд финансовых активов следует держать в легком доступе, чтобы ими было легко воспользоваться. Эксперт рекомендует до начала прогнозируемого кризиса успеть закрыть личные долги и небольшие кредиты, чтобы у семьи не было дополнительной финансовой нагрузки. По словам Бадьянова, нужен запас на три-шесть месяцев обычной жизни, плюс важно детально учесть все доходы и расходы — здесь могут подстерегать сюрпризы.