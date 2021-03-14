https://ria.ru/20210314/referendumy-1601144170.html

В ЦИК оценили проект об участии 18-летних в многодневных референдумах

В ЦИК оценили проект об участии 18-летних в многодневных референдумах

Условия для реализации права на участие в референдуме граждан, которым 18 лет исполняется в процессе голосования, уже предусмотрены законом, необходимо ли их... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T14:08

2021-03-14T14:08

2021-03-14T14:08

майя гришина

цик рф

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Условия для реализации права на участие в референдуме граждан, которым 18 лет исполняется в процессе голосования, уже предусмотрены законом, необходимо ли их уточнить для региональных и местных референдумов, решит законодатель, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.Законодательная дума Томской области внесла в Госдуму законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет.Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Она добавила, что не видит в действующем законодательстве ограничения относительно действия этой нормы только на федеральные референдумы."В любом случае, разберётся законодатель", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html

https://ria.ru/20210309/agitatsiya-1600525565.html

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майя гришина, цик рф, общество