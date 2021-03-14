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В ЦИК оценили проект об участии 18-летних в многодневных референдумах
В ЦИК оценили проект об участии 18-летних в многодневных референдумах
Условия для реализации права на участие в референдуме граждан, которым 18 лет исполняется в процессе голосования, уже предусмотрены законом, необходимо ли их... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:08
2021-03-14T14:08
майя гришина
цик рф
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Условия для реализации права на участие в референдуме граждан, которым 18 лет исполняется в процессе голосования, уже предусмотрены законом, необходимо ли их уточнить для региональных и местных референдумов, решит законодатель, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.Законодательная дума Томской области внесла в Госдуму законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет.Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Она добавила, что не видит в действующем законодательстве ограничения относительно действия этой нормы только на федеральные референдумы."В любом случае, разберётся законодатель", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html
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майя гришина, цик рф, общество

В ЦИК оценили проект об участии 18-летних в многодневных референдумах

14:08 14.03.2021
 
© Фото : предоставлено ЦИКСекретарь ЦИКа Майя Гришина
Секретарь ЦИКа Майя Гришина - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Фото : предоставлено ЦИК
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Условия для реализации права на участие в референдуме граждан, которым 18 лет исполняется в процессе голосования, уже предусмотрены законом, необходимо ли их уточнить для региональных и местных референдумов, решит законодатель, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Законодательная дума Томской области внесла в Госдуму законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 12:07
ЦИК продлил порядок многодневного голосования
Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

"В действующем законодательстве уже предусмотрено, что по последнему дню голосования определяется в этой ситуации право на участие в референдуме, регулирование уже осуществляется", - пояснила Гришина РИА Новости.

Она добавила, что не видит в действующем законодательстве ограничения относительно действия этой нормы только на федеральные референдумы.
"В любом случае, разберётся законодатель", - подчеркнула она.
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 19:53
Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете
 
Майя ГришинаЦИК РФОбщество
 
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