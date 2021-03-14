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СМИ: в Британии начали предварительное расследование против жены Асада
СМИ: в Британии начали предварительное расследование против жены Асада
Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T09:08
2021-03-14T11:32
асма асад
интерпол
великобритания
лондон
сирия
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в Сирии, сообщает издание Sunday Times."Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции &lt;...&gt; 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения сотрудниками подразделения по военным преступлениям", — заявил представитель полиции.Из-за подозрений в военных преступлениях Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства, отмечает издание.Как пишет газета, полиция начала предварительное расследование после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала "доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил".Как отмечает издание, маловероятно, что первая леди прибудет в Великобританию на судебное заседание, и неясно, дойдет ли дело до суда в ее отсутствие. Газета предполагает, что может быть издан красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии, не столкнувшись с арестом.Асма Асад является уроженкой Великобритании сирийского происхождения, она родилась и провела большую часть жизни в Лондоне, где работала в инвестиционном банке до замужества в 2000 году. Пограничное агентство Соединенного Королевства подтвердило, что она по-прежнему является британкой.
https://ria.ru/20210314/bezhentsy-1600946204.html
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асма асад, интерпол, великобритания, лондон, сирия, в мире

СМИ: в Британии начали предварительное расследование против жены Асада

09:08 14.03.2021 (обновлено: 11:32 14.03.2021)
 
© AP Photo / Hassene DridiПрезидент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© AP Photo / Hassene Dridi
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в Сирии, сообщает издание Sunday Times.
"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции <...> 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения сотрудниками подразделения по военным преступлениям", — заявил представитель полиции.
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Из-за подозрений в военных преступлениях Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства, отмечает издание.
Как пишет газета, полиция начала предварительное расследование после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала "доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил".
Как отмечает издание, маловероятно, что первая леди прибудет в Великобританию на судебное заседание, и неясно, дойдет ли дело до суда в ее отсутствие. Газета предполагает, что может быть издан красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии, не столкнувшись с арестом.
Асма Асад является уроженкой Великобритании сирийского происхождения, она родилась и провела большую часть жизни в Лондоне, где работала в инвестиционном банке до замужества в 2000 году. Пограничное агентство Соединенного Королевства подтвердило, что она по-прежнему является британкой.
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