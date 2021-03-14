https://ria.ru/20210314/rassledovanie-1601124339.html

СМИ: в Британии начали предварительное расследование против жены Асада

СМИ: в Британии начали предварительное расследование против жены Асада

Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T09:08

2021-03-14T09:08

2021-03-14T11:32

асма асад

интерпол

великобритания

лондон

сирия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в Сирии, сообщает издание Sunday Times."Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции <...> 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения сотрудниками подразделения по военным преступлениям", — заявил представитель полиции.Из-за подозрений в военных преступлениях Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства, отмечает издание.Как пишет газета, полиция начала предварительное расследование после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала "доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил".Как отмечает издание, маловероятно, что первая леди прибудет в Великобританию на судебное заседание, и неясно, дойдет ли дело до суда в ее отсутствие. Газета предполагает, что может быть издан красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии, не столкнувшись с арестом.Асма Асад является уроженкой Великобритании сирийского происхождения, она родилась и провела большую часть жизни в Лондоне, где работала в инвестиционном банке до замужества в 2000 году. Пограничное агентство Соединенного Королевства подтвердило, что она по-прежнему является британкой.

https://ria.ru/20210314/bezhentsy-1600946204.html

https://ria.ru/20200608/1572605994.html

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асма асад, интерпол, великобритания, лондон, сирия, в мире