https://ria.ru/20210314/pushkina-1601181987.html

Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу

Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу

Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что не будет избираться от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ). РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T23:29

2021-03-14T23:29

2021-03-14T23:29

россия

оксана пушкина

госдума рф

политика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что не будет избираться от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ).На вопрос корреспондента о намерениях идти на выборы в Госдуму парламентарий отметила, что сейчас находится "в процессе принятия решения".

https://ria.ru/20210305/abort-1600071777.html

https://ria.ru/20210222/aborty-1598564818.html

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россия, оксана пушкина, госдума рф, политика