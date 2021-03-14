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Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу
Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что не будет избираться от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ). РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T23:29
2021-03-14T23:29
россия
оксана пушкина
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что не будет избираться от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ).На вопрос корреспондента о намерениях идти на выборы в Госдуму парламентарий отметила, что сейчас находится "в процессе принятия решения".
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россия, оксана пушкина, госдума рф, политика

Пушкина отказалась участвовать в выборах в Госдуму по своему округу

23:29 14.03.2021
 
© Фото : из личного архива Оксаны ПушкинойЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Фото : из личного архива Оксаны Пушкиной
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что не будет избираться от своего 122-го избирательного округа (Одинцовский одномандатный избирательный округ).

"В сентябре состоятся новые выборы в Госдуму. Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы", - рассказала Пушкина РИА Новости.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 13:52
Пушкина раскритиковала инициативы по ограничению прав на аборт
На вопрос корреспондента о намерениях идти на выборы в Госдуму парламентарий отметила, что сейчас находится "в процессе принятия решения".

"Я хочу сказать большое спасибо главе Подмосковья Андрею Воробьеву, который когда-то поверил в меня и предложил стать членом своей команды. Уроки, которые я получила, поистине бесценны. Главное, что я поняла, депутатство — это не привилегия, а шанс изменить свою страну к лучшему", - добавила парламентарий.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 14:59Религия и мировоззрение
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