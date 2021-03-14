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В Пермском крае проверяют видео, на котором мужчина избивает собаку
В Пермском крае проверяют видео, на котором мужчина избивает собаку
Пермская полиция начала проверку видео, на котором житель жестоко избивает свою собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T20:34
2021-03-14T20:34
2021-03-14T20:34
березники
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 14 мар - РИА Новости. Пермская полиция начала проверку видео, на котором житель жестоко избивает свою собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.Ранее в группе "Типичные Березники" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео со случаем жестокого обращения с животным. Из окна дома в Березниках местная жительница сняла, как на улице мужчина с силой пинает и бьет кулаками свою собаку, которую держит на поводке."В отделе полиции по Березниковскому городскому округу зарегистрирован материал проверки. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего", - сказали в полиции.
https://ria.ru/20210309/sobaka-1600498461.html
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березники, пермский край, происшествия