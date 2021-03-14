https://ria.ru/20210314/privivka-1601120643.html

В Гонконге два человека умерли после прививки от COVID-19

В Гонконге два человека умерли после прививки от COVID-19

В Гонконге еще два человека умерли после вакцинации от COVID-19, следует из заявления на сайте городского департамента здравоохранения. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T07:10

2021-03-14T07:10

2021-03-14T11:11

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ПЕКИН, 14 мар — РИА Новости. В Гонконге еще два человека умерли после вакцинации от COVID-19, следует из заявления на сайте городского департамента здравоохранения.В сообщении отмечается, что оба страдали хроническими заболеваниями. Один из них, мужчина 80 лет, болел диабетом и гипертонией, а также перенес инсульт. Прививку он сделал 1 марта, а шесть дней спустя в критическом состоянии поступил в отделение интенсивной терапии больницы принцессы Маргарет, где и скончался. Причиной смерти врачи назвали ишемическую болезнь кишечника. Второй случай — 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Он сделал прививку Coronavac 2 марта, а 11 марта внезапно потерял сознание в метро. Его доставили в больницу Kwong Wah, через два дня он умер.Кроме того, департамент расследует еще две смерти после вакцинации: 63-летнего мужчины и 55-летней женщины. Они также страдали хроническими заболеваниями и скончались после прививки от COVID-19, которую им сделали 2 марта. По данным СМИ, это была вакцина Sinovac, а число скончавшихся после такой прививки уже достигло шести.Вакцинация от COVID-19 стартовала в Гонконге 26 февраля, к 13 марта первую дозу получили порядка 177 тысяч человек: около 150 тысяч привились вакциной Sinovac, еще 27 тысяч — Comirnaty, разработанной Pfizer — BioNTech.Новые случаи смертей после вакцинации произошли на фоне тревожных ожиданий пятой волны эпидемии — в городе уже выявили 47 новых случаев заражения, большинство из которых связаны со спортзалом в районе Сай Ин Пун. Всего за время пандемии в Гонконге выявили 11 257 случаев COVID-19, умерли 203 человека.

https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600943017.html

https://ria.ru/20210312/tromby-1600986503.html

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коронавирус covid-19, пекин, гонконг, в мире