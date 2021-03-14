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В ЛНР призвали украинских солдат не выполнять приказы
В ЛНР призвали украинских солдат не выполнять приказы
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины об обстрелах... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T19:01
2021-03-14T19:01
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины об обстрелах территории республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.Ранее в ЛНР заявили о девяти обстрелах со стороны украинских силовиков за неделю и ранении сотрудника Народной милиции ЛНР. Народная милиция в ответ уничтожила огневые позиции украинских силовиков в Донбассе, с которых, по данным ЛНР, велся обстрел территории республики и был ранен ополченец.Он уточнил, что по данным ЛНР, в результате огня на подавление тяжелые ранения получили три военнослужащих ВСУ, которых затем эвакуировали в военный госпиталь в Харькове.С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, украина, в мире

В ЛНР призвали украинских солдат не выполнять приказы

19:01 14.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины об обстрелах территории республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили о девяти обстрелах со стороны украинских силовиков за неделю и ранении сотрудника Народной милиции ЛНР. Народная милиция в ответ уничтожила огневые позиции украинских силовиков в Донбассе, с которых, по данным ЛНР, велся обстрел территории республики и был ранен ополченец.
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"Наша разведка продолжает фиксировать факты сокрытия потерь в 92-й бригаде (ВС Украины - ред.). Как мы заявляли 10 марта, с целью недопущения жертв среди мирного населения защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка (под контролем Киева - ред.) из разрешенного минскими соглашениями вооружения", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что по данным ЛНР, в результате огня на подавление тяжелые ранения получили три военнослужащих ВСУ, которых затем эвакуировали в военный госпиталь в Харькове.

"Мы в очередной раз призываем украинских солдат отказаться от выполнения преступных приказов и прекратить обстрелы территории нашей республики с целью сохранения своих жизней и здоровья", - сказал Осадчий.

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С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНУкраинаВ мире
 
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