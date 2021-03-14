https://ria.ru/20210314/prikazy-1601167239.html

В ЛНР призвали украинских солдат не выполнять приказы

В ЛНР призвали украинских солдат не выполнять приказы

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины об обстрелах... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T19:01

2021-03-14T19:01

2021-03-14T19:01

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583972696_0:83:3209:1888_1920x0_80_0_0_03ebabf538d889a11694bc3973d91989.jpg

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины об обстрелах территории республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.Ранее в ЛНР заявили о девяти обстрелах со стороны украинских силовиков за неделю и ранении сотрудника Народной милиции ЛНР. Народная милиция в ответ уничтожила огневые позиции украинских силовиков в Донбассе, с которых, по данным ЛНР, велся обстрел территории республики и был ранен ополченец.Он уточнил, что по данным ЛНР, в результате огня на подавление тяжелые ранения получили три военнослужащих ВСУ, которых затем эвакуировали в военный госпиталь в Харькове.С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, украина, в мире