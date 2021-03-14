Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/prazdnik-1600895873.html
День православной книги
День православной книги
14 марта ежегодно православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T04:01
2021-03-14T04:01
день православной книги
россия
русская православная церковь
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148960/39/1489603956_0:42:2998:1728_1920x0_80_0_0_c988cbd977e399176f975f7c0c49781f.jpg
14 марта ежегодно православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) и по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях РПЦ. Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга "Апостол", изданная диаконом Иваном Федоровым.Это событие произошло в Москве на печатном дворе. Дата стала отправной точкой начала официального книгопечатания в России.Первые православные печатные книги стали основой становления славянской и российской цивилизации. День православной книги отмечается с целью привлечения общественного внимания к чтению духовно-нравственной литературы и вечным общечеловеческим традиционным ценностям, которые всегда объединяли и консолидировали российское многонациональное и многорелигиозное общество. http://dpk.izdatsovet.ru/Речь идет не только о православной книге в ее узком понимании – о Священном Писании, святоотеческих творениях, богословской и церковно-исторической литературе, – но и о литературе художественной, которая учит человека, как жить, помогая ему сохранить традиции и развиваться как личности. Главная задача, которая стоит перед мыслящим читателем, – отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, приобретать профессиональные навыки, становиться образованным, умным, сильным и добрым человеком. Сегодня книга становится не только печатной, но и электронной. В конце концов, носитель вторичен. Носители менялись и в древности – от пергамента до папирусов, бумаги. А вот смысл книги, того, что несет мысли, информацию, и то, что передается посредством письменного слова, сохраняется в веках. И сегодня не меньше, чем в древности, люди нуждаются в написанном слове, которое знакомит их с мудростью, с опытом других людей и которое формирует духовный интеллектуальный мир.Традиционно, в рамках празднования Дня православной книги, при поддержке местных властей в епархиях Московского Патриархата в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, странах Балтии проходят различные просветительские, культурные и научные мероприятия.Традиционно одно из главных мероприятий проходит в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве. В 2020 году в этом зале Дню православной книги был приурочен праздник, в котором приняли участие дети из социальных учреждений, многодетных семей, кадетских классов и московских школ. Для ребят был представлен литературно-музыкальный спектакль "Дневники родных героев", поставленный продюсерским центром Александра Полякова. Все дети получили подарки – комплекты книг, предоставленные правительством Москвы и православными издательствами.В рамках праздника состоялось награждения победителя конкурса "Новая библиотека". В номинации "Лучшее издание для детей и юношества" Премией имени С.Т. Аксакова была награждена писательница Ирина Богданова за роман "Многая лета".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148960/39/1489603956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98ea32daa875adba4844b30eef617324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день православной книги, россия, русская православная церковь, справки

День православной книги

04:01 14.03.2021
 
© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкДень православной книги в Храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
День православной книги в Храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
14 марта ежегодно православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) и по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях РПЦ.
Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга "Апостол", изданная диаконом Иваном Федоровым.
Это событие произошло в Москве на печатном дворе. Дата стала отправной точкой начала официального книгопечатания в России.
Первые православные печатные книги стали основой становления славянской и российской цивилизации.
День православной книги отмечается с целью привлечения общественного внимания к чтению духовно-нравственной литературы и вечным общечеловеческим традиционным ценностям, которые всегда объединяли и консолидировали российское многонациональное и многорелигиозное общество. http://dpk.izdatsovet.ru/
Речь идет не только о православной книге в ее узком понимании – о Священном Писании, святоотеческих творениях, богословской и церковно-исторической литературе, – но и о литературе художественной, которая учит человека, как жить, помогая ему сохранить традиции и развиваться как личности.
Главная задача, которая стоит перед мыслящим читателем, – отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, приобретать профессиональные навыки, становиться образованным, умным, сильным и добрым человеком.
Сегодня книга становится не только печатной, но и электронной. В конце концов, носитель вторичен. Носители менялись и в древности – от пергамента до папирусов, бумаги. А вот смысл книги, того, что несет мысли, информацию, и то, что передается посредством письменного слова, сохраняется в веках. И сегодня не меньше, чем в древности, люди нуждаются в написанном слове, которое знакомит их с мудростью, с опытом других людей и которое формирует духовный интеллектуальный мир.
Традиционно, в рамках празднования Дня православной книги, при поддержке местных властей в епархиях Московского Патриархата в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, странах Балтии проходят различные просветительские, культурные и научные мероприятия.
Традиционно одно из главных мероприятий проходит в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве. В 2020 году в этом зале Дню православной книги был приурочен праздник, в котором приняли участие дети из социальных учреждений, многодетных семей, кадетских классов и московских школ. Для ребят был представлен литературно-музыкальный спектакль "Дневники родных героев", поставленный продюсерским центром Александра Полякова. Все дети получили подарки – комплекты книг, предоставленные правительством Москвы и православными издательствами.
В рамках праздника состоялось награждения победителя конкурса "Новая библиотека". В номинации "Лучшее издание для детей и юношества" Премией имени С.Т. Аксакова была награждена писательница Ирина Богданова за роман "Многая лета".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
День православной книгиРоссияРусская православная церковьСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
12:53Украинские пограничники задержали россиянина
12:45Военные из 50 стран привились "Спутником V"
12:43В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
12:34Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
12:25В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
12:24В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
12:23Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
12:22В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
12:21В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
12:20Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
12:01РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
11:54Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
11:42Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
11:12Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
10:51Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля
10:48В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
10:42Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
10:31Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
10:20В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния