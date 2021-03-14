https://ria.ru/20210314/prazdnik-1600895873.html

День православной книги

День православной книги

14 марта ежегодно православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T04:01

2021-03-14T04:01

2021-03-14T04:01

день православной книги

россия

русская православная церковь

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148960/39/1489603956_0:42:2998:1728_1920x0_80_0_0_c988cbd977e399176f975f7c0c49781f.jpg

14 марта ежегодно православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) и по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях РПЦ. Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга "Апостол", изданная диаконом Иваном Федоровым.Это событие произошло в Москве на печатном дворе. Дата стала отправной точкой начала официального книгопечатания в России.Первые православные печатные книги стали основой становления славянской и российской цивилизации. День православной книги отмечается с целью привлечения общественного внимания к чтению духовно-нравственной литературы и вечным общечеловеческим традиционным ценностям, которые всегда объединяли и консолидировали российское многонациональное и многорелигиозное общество. http://dpk.izdatsovet.ru/Речь идет не только о православной книге в ее узком понимании – о Священном Писании, святоотеческих творениях, богословской и церковно-исторической литературе, – но и о литературе художественной, которая учит человека, как жить, помогая ему сохранить традиции и развиваться как личности. Главная задача, которая стоит перед мыслящим читателем, – отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, приобретать профессиональные навыки, становиться образованным, умным, сильным и добрым человеком. Сегодня книга становится не только печатной, но и электронной. В конце концов, носитель вторичен. Носители менялись и в древности – от пергамента до папирусов, бумаги. А вот смысл книги, того, что несет мысли, информацию, и то, что передается посредством письменного слова, сохраняется в веках. И сегодня не меньше, чем в древности, люди нуждаются в написанном слове, которое знакомит их с мудростью, с опытом других людей и которое формирует духовный интеллектуальный мир.Традиционно, в рамках празднования Дня православной книги, при поддержке местных властей в епархиях Московского Патриархата в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, странах Балтии проходят различные просветительские, культурные и научные мероприятия.Традиционно одно из главных мероприятий проходит в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве. В 2020 году в этом зале Дню православной книги был приурочен праздник, в котором приняли участие дети из социальных учреждений, многодетных семей, кадетских классов и московских школ. Для ребят был представлен литературно-музыкальный спектакль "Дневники родных героев", поставленный продюсерским центром Александра Полякова. Все дети получили подарки – комплекты книг, предоставленные правительством Москвы и православными издательствами.В рамках праздника состоялось награждения победителя конкурса "Новая библиотека". В номинации "Лучшее издание для детей и юношества" Премией имени С.Т. Аксакова была награждена писательница Ирина Богданова за роман "Многая лета".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день православной книги, россия, русская православная церковь, справки