https://ria.ru/20210314/poteplenie-1601123795.html

Вильфанд рассказал, надо ли бояться глобального потепления

Вильфанд рассказал, надо ли бояться глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал перестать бояться глобального потепления. Об этом пишет "Российская газета". РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T09:00

2021-03-14T09:00

2021-03-14T11:34

роман вильфанд

гидрометцентр

открытия - риа наука

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал перестать бояться глобального потепления. Об этом пишет "Российская газета".Эксперт считает, что потепление климата неизбежно, однако ожидать, что зима в Северном полушарии сократится до двух месяцев к концу тысячелетия, не следует.Специалист заключил, что природные факторы оказывают все меньшее влияние на изменение климата, нежели деятельность человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/poteplenie-1596213783.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, открытия - риа наука