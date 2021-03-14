Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210314/post-1601115876.html
Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
Заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко в беседе с "Вечерней Москвой" порекомендовал... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T01:24
2021-03-14T01:24
александр карабиненко
великий пост
россия
здоровье
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Врач рассказал, кому ни в коем случае нельзя поститься
https://cdn25.img.ria.ru/images/148522/30/1485223067_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_e6ce30879e159fd08020ea334e7d2e85.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко в беседе с "Вечерней Москвой" порекомендовал пациентам с коронавирусом воздержаться от поста.По его словам, больной должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать.Пульмонолог посоветовал верующим, которые все-таки решили поститься, прислушиваться к своему организму.Карабиненко призвал россиян не впадать в крайности и напомнил, что в сбалансированный рацион входит одна часть белков, одна часть жиров и четыре части углеводов.
https://ria.ru/20210313/post-1600932306.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148522/30/1485223067_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_e56737b1168f7f8402cbfac9f852848f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр карабиненко, великий пост , россия, здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься

01:24 14.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрихожанка во время праздничной Рождественской службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Прихожанка во время праздничной Рождественской службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко в беседе с "Вечерней Москвой" порекомендовал пациентам с коронавирусом воздержаться от поста.
По его словам, больной должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать.
"Ковид — тяжелая болезнь, и для сопротивления этой болезни организму требуется хорошее питание", — пояснил Карабиненко.
Пульмонолог посоветовал верующим, которые все-таки решили поститься, прислушиваться к своему организму.
"На протяжении строгого поста разрешается в определенные дни есть рыбу, морепродукты и даже поддержать силы вином", — подчеркнул терапевт.
Карабиненко призвал россиян не впадать в крайности и напомнил, что в сбалансированный рацион входит одна часть белков, одна часть жиров и четыре части углеводов.
Прихожанка в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
Вчера, 07:00Религия и мировоззрение
Великий пост 2021 - что можно и чего нельзя есть в этом году
 
Александр КарабиненкоВеликий постРоссияЗдоровьеРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:09СМИ узнали, что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах
12:53Украинские пограничники задержали россиянина
12:45Военные из 50 стран привились "Спутником V"
12:43В Москве за сутки госпитализировали 680 человек с COVID-19
12:34Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
12:25В России за сутки умерли 395 пациентов с COVID-19
12:24В Москве выявили 1905 новых случаев COVID-19
12:23Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
12:22В России за сутки 9232 человека выздоровели от COVID-19
12:21В России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом
12:20Мишустин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
12:01РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
11:54Тюменский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Пономарева
11:42Историк перечислил стереотипы о россиянах за границей
11:12Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
10:51Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля
10:48В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
10:42Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладости
10:31Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кому выгодно обнищание населения
10:20В КНБ Казахстана рассказали о погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния