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Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
Заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко в беседе с "Вечерней Москвой" порекомендовал... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T01:24
2021-03-14T01:24
2021-03-14T01:24
александр карабиненко
великий пост
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здоровье
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
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Врач рассказал, кому ни в коем случае нельзя поститься
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко в беседе с "Вечерней Москвой" порекомендовал пациентам с коронавирусом воздержаться от поста.По его словам, больной должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать.Пульмонолог посоветовал верующим, которые все-таки решили поститься, прислушиваться к своему организму.Карабиненко призвал россиян не впадать в крайности и напомнил, что в сбалансированный рацион входит одна часть белков, одна часть жиров и четыре части углеводов.
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александр карабиненко, великий пост , россия, здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество