https://ria.ru/20210314/post-1601115876.html

Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься

Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься

Заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко в беседе с "Вечерней Москвой" порекомендовал... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T01:24

2021-03-14T01:24

2021-03-14T01:24

александр карабиненко

великий пост

россия

здоровье

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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Врач рассказал, кому ни в коем случае нельзя поститься

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко в беседе с "Вечерней Москвой" порекомендовал пациентам с коронавирусом воздержаться от поста.По его словам, больной должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать.Пульмонолог посоветовал верующим, которые все-таки решили поститься, прислушиваться к своему организму.Карабиненко призвал россиян не впадать в крайности и напомнил, что в сбалансированный рацион входит одна часть белков, одна часть жиров и четыре части углеводов.

https://ria.ru/20210313/post-1600932306.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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