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Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
Голосовой помощник даже в неактивном режиме – активный слушатель. Так он не сможет пропустить адресованной ему команды или обращения. И поскольку с ним ваши... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T01:12
2021-03-14T01:12
ваге закарян
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google
apple
технологии
общество
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Россиян предупредили об опасности бесед с голосовыми помощниками
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Голосовой помощник даже в неактивном режиме – активный слушатель. Так он не сможет пропустить адресованной ему команды или обращения. И поскольку с ним ваши личные данные практически не защищены, не стоит при нем обсуждать свою жизнь и финансы, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян. Отключить помощника просто. Нужно в настройках отменить передачу голосовых данных, и тогда "слушать" перестанут. Лучше не обсуждать с помощником вопросы, где цена ошибки может быть слишком высока. Например, просить его узнать по фото, ядовитый или съедобный гриб вы нашли в лесу, или определить диагноз по симптомам."Помощники не всесильны и не заменят людей-специалистов. Сейчас эта технология находится лишь на начальной стадии развития. Помните об этом и не ждите от помощников чудес", – призвал Закарян.
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ваге закарян, россия, google, apple, технологии, общество

Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником

01:12 14.03.2021
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsГолосовой помощник
Голосовой помощник - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Голосовой помощник даже в неактивном режиме – активный слушатель. Так он не сможет пропустить адресованной ему команды или обращения. И поскольку с ним ваши личные данные практически не защищены, не стоит при нем обсуждать свою жизнь и финансы, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.
"Достаточно вспомнить, что и Apple, и Google до недавнего времени записывали все разговоры, которые ведутся в присутствии голосового помощника (даже в неактивированном режиме) и передавали их сторонним организациям на расшифровку", – напомнил эксперт.
Отключить помощника просто. Нужно в настройках отменить передачу голосовых данных, и тогда "слушать" перестанут.
Лучше не обсуждать с помощником вопросы, где цена ошибки может быть слишком высока. Например, просить его узнать по фото, ядовитый или съедобный гриб вы нашли в лесу, или определить диагноз по симптомам.
"Помощники не всесильны и не заменят людей-специалистов. Сейчас эта технология находится лишь на начальной стадии развития. Помните об этом и не ждите от помощников чудес", – призвал Закарян.
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Ваге ЗакарянРоссияGoogleAppleТехнологииОбщество
 
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