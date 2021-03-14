https://ria.ru/20210314/pomoschnik-1601039816.html

Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником

Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником

Голосовой помощник даже в неактивном режиме – активный слушатель. Так он не сможет пропустить адресованной ему команды или обращения. И поскольку с ним ваши... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T01:12

2021-03-14T01:12

2021-03-14T01:12

ваге закарян

россия

google

apple

технологии

общество

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Россиян предупредили об опасности бесед с голосовыми помощниками

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Голосовой помощник даже в неактивном режиме – активный слушатель. Так он не сможет пропустить адресованной ему команды или обращения. И поскольку с ним ваши личные данные практически не защищены, не стоит при нем обсуждать свою жизнь и финансы, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян. Отключить помощника просто. Нужно в настройках отменить передачу голосовых данных, и тогда "слушать" перестанут. Лучше не обсуждать с помощником вопросы, где цена ошибки может быть слишком высока. Например, просить его узнать по фото, ядовитый или съедобный гриб вы нашли в лесу, или определить диагноз по симптомам."Помощники не всесильны и не заменят людей-специалистов. Сейчас эта технология находится лишь на начальной стадии развития. Помните об этом и не ждите от помощников чудес", – призвал Закарян.

https://ria.ru/20210221/clubhouse-1598483088.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ваге закарян, россия, google, apple, технологии, общество